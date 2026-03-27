Khi nào khối khí nóng bao phủ miền Bắc và miền Trung?

Không khí lạnh yếu sẽ chấm dứt vào ngày mai (28/3)

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm trời se lạnh và mưa vài nơi. Tuy nhiên, không khí lạnh rất yếu này sẽ chấm dứt vào ngày 28/3 nhường chỗ cho nắng nóng diện rộng xảy ra ở khu vực này.

Cụ thể, từ đêm 28/3 đến ngày 5/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Không khí lạnh sẽ suy yếu vào ngày mai, sau đó khối khí nóng sẽ bao phủ.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-2/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-2/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. "Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng, thấp, khu đô thị... Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đối với diễn biến nắng nóng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Nguyễn Văn Hưởng thông tin đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 4

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Trong thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đề cập đến tổng lượng mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so trung bình nhiều năm, riêng tháng 6 tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 4 phổ biến từ 70-100mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến 100-150 mm, có nơi cao hơn; tháng 5 phổ biến từ 170-250mm, khu vực vùng núi có nơi cao hơn; tháng 6 phổ biến 200-400 mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế tháng 4 phổ biến 60-90 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 30-60 mm, có nơi cao trên 70mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 80-150 mm. Tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa-Huế có phổ biến 140-200 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 80-150 mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200-250 mm.

Tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa - Huế phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 80-150 mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 200-300 mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ tháng 4 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi cao hơn. Tháng 5 phổ biến từ 180-250 mm, có nơi cao hơn. Tháng 6 phổ biến từ 200-300 mm/tháng, có nơi cao hơn.

"Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.