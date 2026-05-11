Công an Hải Phòng chính thức thông tin vụ ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy

Theo công an Hải Phòng vào Khoảng 12h30’ ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) sinh năm 1991 trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Tài Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Miu Lê tại buổi ra mắt phim "Đại tiệc trăng máu 8". (Ảnh: FBNV)

Sau đó, cơ quan công an đã dẫn giải những người trên về trụ sở để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.