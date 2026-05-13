Dự báo thời tiết 13/5: Từ Bắc vào Nam oi bức, có nơi nắng nóng trên 38°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/5/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 13/5, nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc và Trung Trung Bộ trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Trong đó, núi phía Tây xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 36-38°C, có nơi vượt ngưỡng 38°C.

Ngày 13/5, nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Sang ngày 14/5, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 38°C.

Mặc dù ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt nhưng các khu vực trên cả nước cần đề phòng mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/5/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, vùng núi phía Tây 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 37°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.