Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Nhiệt độ tháng 4 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, ENSO đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặtnước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 3/2026 ở mức -0,5 độ C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80- 90%, trong khi trạng thái La Nina giảm xuống dưới 10%.

Nhiệt độ tháng 4 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: Tuấn Anh

Từ tháng 4-6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 4-6/2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 6, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế có tổng lượng mưa cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể tháng 4 tại Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến 100-150mm, có nơi cao hơn; tháng 5, tổng lượng mưa phổ biến từ 170-250mm, khu vực vùng núi có nơi cao hơn; tháng 6/2026, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến 200-400mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Khu vực Trung Bộ, tháng 4, các tỉnh Thanh Hóa-Huế có tổng lượng mưa phổ biến 60-90mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 30-60mm, có nơi cao trên 70mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 80-150mm.

Tháng 5, các tỉnh Thanh Hóa-Huế có tổng lượng mưa phổ biến 140-200mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 80-150mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200-250mm. Tháng 6, các tỉnh Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 200-300mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ tháng 4 có tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Tháng 5 có tổng lượng mưa phổ biến từ 180-250mm, có nơi cao hơn. Tháng 6 phổ biến từ 200-300mm/tháng, có nơi cao hơn

Lưu vực sông Mê Công từ tháng 4-5, khu vực thượng lưu có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%, tại khu vực trung lưu và hạ lưu phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6/2026, tổng lượng mưa tại các khu vực cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng lan rộng từ cuối tháng 5

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ tháng 4-6, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiểu năm trên Biển Đông: 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,3 cơn). Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tuần suất giảm dần.

Dự báo trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6;

Từ tháng 4, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ; đến cuối tháng 5 nắng nóng suy giảm về cường độ và thu hẹp dần ở các khu vực trên trong tháng 6. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung trong tháng 4-5).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ tháng 7-9/2026, ENSO có xu hướng chuyển sang trạng thái pha El Nino với xác suất khoảng 60-70%, trong khi trạng thái trung tính giảm với xác suất khoảng 20-30%, trạng thái pha La Nina được dự báo ở mức rất thấp.

Từ tháng 7–9/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1 độ C. Tổng lượng mưa nhìn chung cao hơn 5–10%, riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa–Hà Tĩnh tháng 8–9 có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hoạt động ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Nắng nóng có xu hướng gia tăng; mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều, ảnh hưởng sản xuất và đời sống.