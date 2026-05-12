Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng 3 cán bộ

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp để xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân trên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ", theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Còn ông Vũ Thế Phiệt bị bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.