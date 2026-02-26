Mưa dông khắp cả nước, nhiều nơi mưa to

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ năm (26/2), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Hôm nay, thời tiết cả nước đều có mưa.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.