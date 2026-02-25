Tranh cãi xoay quanh ngôi nhà nghiêng khi hàng xóm thi công

Ông Vũ Trọng Dương và bà Phạm Thị Ngọc Vân (trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phản ánh nhà bị hư hỏng, sự việc xảy ra sau khi công trình bên cạnh tiến hành thi công. Gia đình ông Nguyễn Huy Ngọc (trú số nhà 15) phá dỡ nhà cũ, đào móng, ép cọc, để xây nhà mới trên thửa đất liền kề vào cuối tháng 4/2025.

Ông Dương cho biết căn nhà có diện tích hơn 30m2, gồm 2 tầng, xây dựng kiên cố, sử dụng ổn định từ năm 2017. Ông Dương khẳng định nhà không xuất hiện dấu hiệu nứt, nghiêng trước đó.

Hiện tại, nhà ông Dương xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Trần bếp nứt chân chim. Tường khu vực cầu thang và phòng ngủ cũng có vết nứt, nền nhà sụt lún, gạch lát bong tróc. Công trình nghiêng về phía sau.

Gia đình ông Dương phải di dời khẩn cấp người và tài sản. Hoạt động kinh doanh tại tầng 1 phải dừng lại. Ông Dương thông báo và đề nghị chủ công trình liền kề khắc phục. Gia đình ông Ngọc từng đề xuất hỗ trợ 300 triệu đồng. Gia đình ông Dương cho rằng mức này không tương xứng thiệt hại.

Nhà ông Dương, bà Vân bị nghiêng. Ảnh: Duy Linh

Còn ông Nguyễn Huy Ngọc khẳng định với PV 'phản ánh thi công làm nghiêng nhà ông Dương là không đúng sự thật'. Ông Ngọc cho biết căn nhà ông Dương đã nghiêng từ trước. Sự việc từng được Tòa án giải quyết. Bản án số 08/2019/DS-ST ngày 5/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên thể hiện nội dung này.

Tòa án quyết định buộc ông Vũ Trọng Dương tháo dỡ các kết cấu liền kề (gồm dầm, cột, tường). Các kết cấu này xây nghiêng về phía nhà số 15 của ông Nguyễn Huy Ngọc. Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên kiểm tra độ nghiêng vào tháng 9/2019. Kết quả xác định tường nhà ông Dương có độ lệch từ 0,3cm đến 2,8cm về phía nhà ông Ngọc.

Sau khi nhà ông Dương có dấu hiệu bị nghiêng, chủ công trình liền kề đã áp dụng biện pháp chống đỡ tạm thời. Ảnh: Duy Linh

UBND phường Mường Thanh (cũ) tổ chức hòa giải ngày 23/5/2025 nhưng không đạt kết quả.

Gia đình ông Dương nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên. Nhiều cơ quan, tổ chức đã có văn bản đề nghị giải quyết, cụ thể: Ban Tiếp công dân UBND tỉnh Điện Biên có Phiếu chuyển đơn số 158/PC-BTCD (ngày 5/8/2025); Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên có văn bản số 204/CV-BTCD (ngày 24/9/2025); Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên ban hành Văn bản số 215/ĐĐBQH-VP (ngày 20/10/2025); Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên có Văn bản số 02-PCĐ/BNCTU (ngày 14/11/2025).

UBND phường Điện Biên Phủ ban hành Công văn số 256/UBND-VP (ngày 4/8/2025). Cơ quan này tiếp tục ban hành Công văn đôn đốc số 626/UBND-VP (ngày 5/9/2025). Các văn bản giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Điện Biên Phủ tham mưu giải quyết. Dù vậy, vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.

Đại diện lãnh đạo phường Điện Biên Phủ cho biết vụ việc đang trong quy trình giải quyết khiếu nại. Phường đã giao phòng Kinh tế - Hạ tầng xử lý dứt điểm và sẽ thông tin sau.