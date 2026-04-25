Chiến sự Iran ngày 25/4: Iran không gặp phái đoàn Mỹ tại Pakistan; Mỹ tuyên bố cuộc chiến nhằm "tự vệ" và bảo vệ Israel

Ngoại trưởng Iran Araghchi đến Islamabad. Ảnh: CNN.

Iran tuyên bố “không có cuộc gặp” nào với Mỹ tại Islamabad

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết “không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”.

Ông viết trên X rằng “các quan điểm của Iran sẽ được chuyển tới Pakistan”.

Baghaei xác nhận Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Islamabad và “sẽ gặp các quan chức cấp cao của Pakistan, trong khuôn khổ các nỗ lực trung gian và thiện chí đang diễn ra của họ nhằm chấm dứt cuộc chiến xâm lược do Mỹ áp đặt và khôi phục hòa bình trong khu vực”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon “phải chấm dứt”

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một bài đăng trên X rằng ông “lấy làm buồn khi biết một binh sĩ gìn giữ hòa bình UNIFIL người Indonesia khác đã không qua khỏi vì vết thương, sau một sự cố hồi tháng Ba, khi một quả đạn pháo từ xe tăng [quân đội Israel] đã bắn trúng một vị trí của UNIFIL ở miền nam Lebanon, theo các kết luận sơ bộ của UNIFIL”.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc lưu ý rằng “đến nay đã có 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc UNIFIL thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong các sự cố gần đây, trong bối cảnh giao tranh giữa Hezbollah và (quân đội Israel)”.

Ông kết luận rằng “những cuộc tấn công này phải chấm dứt”.

Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin quân đội Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực phía nam nước này bằng các cuộc không kích.

Theo đó, máy bay không người lái của Israel đã nhiều lần tấn công vùng ngoại ô thị trấn Kafra thuộc quận Bint Jbeil.

Một cuộc tấn công bằng UAV khác cũng nhằm vào khu vực al-Basateen ở thành phố Tyre, theo báo cáo của NNA.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Cuộc chiến với Iran là “tự vệ” nhằm bảo vệ Israel

Luật sư trưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bảo vệ cuộc chiến của Washington chống lại Iran là hành động “tự vệ”, coi đây là một phần của xung đột đang diễn ra và nhằm hỗ trợ Israel - một lập luận mà các nhà phê bình cho rằng đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Là đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump và tiếng nói ủng hộ Israel, cố vấn pháp lý Reed Rubinstein lập luận rằng chiến dịch này không phải là khởi đầu của một cuộc chiến mới mà là sự tiếp nối của các hành động thù địch trước đó.

Ông nói Mỹ “tham gia vào cuộc xung đột này theo yêu cầu của và trong khuôn khổ quyền tự vệ tập thể của đồng minh Israel, cũng như thực thi quyền tự vệ vốn có của chính Mỹ”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Lập luận này khó có khả năng được các luật gia quốc tế uy tín chấp nhận, khi nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cuộc chiến - vốn bị nhìn nhận rộng rãi là được phát động thay mặt Israel - đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, vốn chỉ cho phép sử dụng vũ lực trong các trường hợp có sự cho phép của Hội đồng Bảo an hoặc tự vệ rõ ràng.

Rubinstein viện dẫn điều ông gọi là “sự gây hấn độc hại của Iran trong nhiều thập kỷ” như là cơ sở biện minh cho các cuộc tấn công.

Lập luận này được đưa ra trong bối cảnh sắp đến hạn chót 1/5 để chính quyền Trump phải có được sự chấp thuận của Quốc hội theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh hoặc buộc phải chấm dứt các hoạt động quân sự.

Al Jazeera: Iran dường như sẵn sàng đạt thỏa thuận nhưng hai bên chưa muốn “lật bài”

Phái đoàn Mỹ đang có mặt tại Pakistan để thăm dò xem liệu có cơ hội nào hay không. Đài truyền hình tiếng Arab Al Jazeera cho biết, phía Iran đã có liên lạc với Mỹ và họ tỏ ra muốn đạt được một thỏa thuận.

Một tuần trước, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng phía Iran đã đồng ý với một loạt điều khoản, nhưng ông đang nói chuyện với ai và liệu những điều đó còn hiệu lực hay không thì vẫn chưa rõ.

Chắc chắn là các nhóm kỹ thuật đã tiến hành thảo luận, và có vẻ mọi thứ đã tiến triển đến mức Nhà Trắng sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa bằng cách điều Steve Witkoff và Jared Kushner tới khu vực.

Hiện tại, cả hai bên đều chưa sẵn sàng “lật bài” để công khai họ có gì và muốn gì. Rõ ràng, cả hai đều muốn tối đa hóa lợi ích từ các cuộc đàm phán cũng như từ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.

Nhà Trắng thấy “tiến triển” khi đàm phán với Iran chuyển sang giai đoạn “thăm dò”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bà nhận thấy có tiến triển trong vài ngày gần đây trong các cuộc đàm phán với Iran. Hiện tại, các cuộc trao đổi này dường như mang tính thăm dò nhiều hơn, thay vì vòng đàm phán chính thức trước đó đã diễn ra nhưng thất bại tại thủ đô Pakistan.

Lần này, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự tham gia ngay từ đầu của Phó Tổng thống JD Vance, người đã dẫn đầu phái đoàn trước đó.

Leavitt cho biết cả Phó Tổng thống và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ theo dõi các cuộc thảo luận từ Washington và, nếu cần, sẽ tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán chuyển sang mức độ thực chất hơn.

Do đó, có thể thấy đang tồn tại một quy trình theo từng nấc - bắt đầu bằng giai đoạn thăm dò với các đặc phái viên và đại diện Iran, sau đó có thể nâng cấp lên cấp độ tiếp xúc cao hơn nếu đàm phán tiến triển sâu hơn.

Một trong những yêu cầu của Iran là không thể tiến hành đàm phán khi lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn tiếp diễn, nhưng trên thực tế lệnh phong tỏa này vẫn đang được duy trì. Thậm chí, như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết, nó còn đang được tăng cường, mở rộng phạm vi vượt xa việc chỉ phong tỏa Eo biển Hormuz.

Việc các cuộc đàm phán thăm dò vẫn diễn ra bất chấp lệnh phong tỏa đang tiếp diễn dường như cho thấy có sự điều chỉnh nhất định trong lập trường của Iran.

Iran bác bỏ tuyên bố của Nhà Trắng rằng Tehran yêu cầu đàm phán

Hãng tin Iran Tasnim - cơ quan bán chính thức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho rằng Nhà Trắng đang nói sai về việc Iran yêu cầu đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Tasnim chỉ trích người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt vì đã nói với Fox News rằng phía Iran đề nghị một cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn Mỹ tại Islamabad.

“Iran không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để đàm phán với người Mỹ, và ngược lại, đã hoàn toàn bác bỏ các đề nghị đàm phán từ phía Mỹ do sự ngạo mạn của họ cho đến thời điểm này,” hãng đăng trên Telegram.

“Bất chấp nhu cầu lớn và sự ‘khát khao’ đàm phán của phía Mỹ, Iran nhấn mạnh rằng hiện tại và trong các điều kiện hiện có, không có quyết định đàm phán với Mỹ do những hành động vượt quá giới hạn của Washington” - thông báo cho biết thêm.

Không kích của Israel khiến 12 người thiệt mạng khắp Gaza

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng trên khắp Gaza, trong đó có 6 cảnh sát, khi chiến dịch quân sự tiếp diễn tại vùng lãnh thổ bị phong tỏa này.

Bộ Nội vụ Gaza cho biết các cuộc tấn công hôm nay cố tình nhắm vào lực lượng cảnh sát, làm suy yếu các nỗ lực duy trì trật tự cơ bản tại khu vực bị phong tỏa. Tại Khan Younis, cuộc tấn công trúng một xe cảnh sát gần một hội trường tiệc cưới, theo lời các nhân chứng.

Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công tại thành phố Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn đã nhiều lần bị vi phạm.

Việc tiếp tục nhắm vào các cơ sở dân sự và nhân sự cho thấy tính chất có hệ thống của chiến dịch quân sự của Israel, nhằm làm suy yếu mọi hình thức quản trị tại dải đất bị phong tỏa này.

Ông Trump: Mỹ hiện đang “làm việc với những người đang nắm quyền” ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran muốn đối thoại và xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không.

Ông nói rằng các quan chức Mỹ “đang làm việc với những người hiện đang nắm quyền”. Ông cũng cho biết Iran dự định đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Ông Trump nói Iran sẽ đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

“Họ đang đưa ra một đề xuất, và chúng ta sẽ phải chờ xem” - ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters.

Pakistan cho biết phái đoàn Iran sẽ gặp lãnh đạo cấp cao

Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo xác nhận phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã tới Islamabad.

Phái đoàn sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, Tư lệnh quân đội Asim Munir và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực, cũng như “các nỗ lực đang diễn ra nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực”.

Thông cáo không đề cập đến khả năng có cuộc gặp giữa ông Araghchi và các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Islamabad vào thứ Bảy.