Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (25/2), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Dự báo ngày mai (26/2), khu vực miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 27/2, mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao.

Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Riêng với khu vực Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, nhiệt độ khoảng 23 độ C, độ ẩm cao tới 97%. Dự báo trong ngày 25/2, thời tiết vẫn nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C, thấp nhất 22 độ C.

Sang ngày 26/2, mưa dông có thể xuất hiện, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 25 độ C. Từ 27/2 đến 2/3, Hà Nội giảm mưa, trời có mây, không mưa là chủ yếu. Nền nhiệt tăng nhanh qua từng ngày: 27 độ C (27/2), 29 độ C (28/2) và đạt khoảng 30 độ C vào ngày 1/3. Ngày 2/3, nhiệt độ duy trì ở mức cao 28 độ C. Ban đêm trong giai đoạn này phổ biến 23 độ C, thời tiết tương đối dễ chịu.

Nhiệt độ Hà Nội những ngày tới.

Từ 3/3 trở đi, mưa nhỏ và mưa dông có xu hướng quay lại. Nhiệt độ giảm dần còn 26 độ C (3/3), 23 độ C (4/3) và dao động 24 độ C trong các ngày 5–6/3. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, độ ẩm tăng cao.

Nhìn chung, Hà Nội sắp bước vào đợt tăng nhiệt ngắn ngày cuối tháng 2 trước khi chuyển sang hình thái nhiều mây, mưa rào và dông vào đầu tháng 3. Người dân cần lưu ý sự chênh lệch nhiệt độ và các cơn mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa hè năm nay, tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ khá sớm, khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, trước hết tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Sau đó, nắng nóng được dự báo sẽ gia tăng cả về cường độ và phạm vi, mở rộng dần sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện từ tháng 3/2026. Đến khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu có khả năng xảy ra nắng nóng, trước khi lan rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ khoảng tháng 5/2026, nắng nóng ở các tỉnh phía Nam sẽ có xu hướng suy giảm dần. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến này, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng lại tiếp tục gia tăng về cường độ, kéo dài trong nhiều tháng và có khả năng duy trì đến khoảng tháng 8/2026. Từ tháng 9/2026 trở đi, nắng nóng mới có xu hướng giảm dần.

"Nắng nóng trong năm 2026 được dự báo sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, hạn hán, cháy rừng cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng", ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ.