Ukraine tuyên bố sẽ tặng Nga “một bất ngờ" khiến Moscow choáng váng

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev, ngày 23/4/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ukraine đang bước vào một giai đoạn mà “việc đơn thuần gia tăng số lượng drone không còn làm thay đổi chiến trường một cách căn bản”, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine kiêm cựu lãnh đạo tình báo Kyrylo Budanov cho biết ngày 23/4, đồng thời cảnh báo rằng giai đoạn tiếp theo của chiến tranh sẽ được định hình bởi trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự hành.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng việc sử dụng chiến tranh bằng drone và các hệ thống tấn công tầm xa, đồng thời chuẩn bị cho khả năng chuyển đổi sang các nền tảng tác chiến tự động hóa cao hơn và có sự hỗ trợ của AI.

Cả hai bên đã chạm trần công nghệ điều khiển drone hiện tại

Ông Budanov cho biết cả Ukraine và Nga đều đã đạt đến giới hạn của các phương thức điều khiển drone hiện nay, khiến những bước tiến tiếp theo phụ thuộc vào các cách tiếp cận mới, theo tuyên bố của ông trên Telegram sau Diễn đàn An ninh Kiev.

“Khi cả chúng ta và đối phương đã đạt đến một mức tối đa nhất định trong việc sử dụng các công nghệ điều khiển hiện có, giai đoạn tiếp theo là tích hợp hoàn toàn trí tuệ nhân tạo”, ông viết.

Ông cho biết các hệ thống trong tương lai cần có khả năng tự nhận diện mục tiêu và điều chỉnh chuyển động mà không cần sự điều khiển liên tục của con người, đồng thời nói thêm rằng những công nghệ như vậy đã đang được phát triển tại Ukraine.

“Những phát triển như vậy đã tồn tại ở phía chúng tôi, và tôi tin rằng chúng sẽ rất sớm trở thành một bất ngờ đối với đối phương”, ông nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Không ai trên thế giới làm việc với kẻ yếu”

Về ngoại giao, ông Budanov cho rằng các cuộc đàm phán phụ thuộc trực tiếp vào tình hình trên chiến trường và sự đoàn kết nội bộ.

“Không ai trên thế giới làm việc với kẻ yếu, và luật pháp quốc tế không thể vận hành nếu không có sức mạnh”, ông nói.

Ông cũng nhắc lại lập trường của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình. Theo đó, bất kỳ sự thỏa hiệp nào trước hết phải phục vụ lợi ích quốc gia của Ukraine.

“Các lằn ranh đỏ không thay đổi: chúng tôi không công nhận bất kỳ tổn thất lãnh thổ nào và sẽ không trao đổi đất đai của mình”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết vị thế đàm phán của Ukraine phụ thuộc vào sức mạnh trên chiến trường và sự đoàn kết trong nước.

Ông Budanov cũng đề cập đến tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, cho rằng các “lệnh trừng phạt dầu mỏ” đang gây ra cả tổn thất tài chính lẫn thiệt hại về uy tín, làm suy yếu vị thế của Moscow với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng.