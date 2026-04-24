Liên tiếp cảnh báo mưa ở Hà Nội, dông lốc ở Hạ Long

Liên tiếp các bản tin cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Phượng Dực, Đại Xuyên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cảnh báo mưa dông mạnh ở Hà Nội.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là bản tin cảnh báo thứ 2 của cơ quan khí tượng thời điểm đầu giờ sáng nay.

Cảnh báo dông lốc mạnh vùng biển Hạ Long

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên vùng biển ngoài khơi của Tp. Hải Phòng.

Trong 1-4 giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông có vùng biển nói trên, sau đó có thể mở rộng hơn sang khu vực vịnh Hạ Long. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Không khí lạnh cũng tác đọng đến thời tiết trên biển. Theo cơ quan khí tượng, hiện nay (24/4), ở phía Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 24/4, ở Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.