Người dân chen chân đến chùa Ngọc Hoàng trong ngày cúng vía Trời

Từ sáng sớm 25/2 tức mùng 9 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân và du khách đổ về chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, TP.HCM để cúng chư thiên, vía Ngọc Hoàng.

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, do một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh dựng lên vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong chùa, ngoài các tượng Ngọc Hoàng, Thổ địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần, còn có tượng Phật. Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên là Phước Hải Tự.

Nổi tiếng là ngôi chùa cầu con ở Sài Gòn, rất nhiều người dân đến chùa để dâng hương tại điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu, cùng Thập Nhị Nương Tử và 13 đức thầy. Đây là nơi linh thiêng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Rất nhiều người mang thai cũng tới đây để xin được “mẹ tròn con vuông”. Không ít cặp vợ chồng sau khi trở về và có tin vui đã trở lại chùa để làm lễ tạ ơn.

Bên trong chính điện, người dân không trực tiếp thắp nhang mà chắp tay thành kính trước ban thờ, khấn nguyện trong yên lặng, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận lợi. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giữ gìn không gian trang nghiêm của chùa.

Ngọc Hoàng Đại đế là vị thần tối cao trong Đạo giáo chuyên cai quản về tài lộc, công danh và cũng là vị thần được thờ ở chính điện của ngôi chùa. Mọi người đến điện chính dâng hương trước tượng của Ngài là để cầu chuyện tài lộc, công danh. Ngoài ra, mọi người cũng có thể ghé miếu Thần Tài và dâng mâm lễ trái cây, hoa quả để cầu tài lộc.

Những ai muốn đi Phước Hải Tự để xin nhân duyên tốt đẹp thì nhất định phải dâng hương tại điện thờ ông Tơ, bà Nguyệt. Đây là nơi các bạn trẻ đến để xin tìm được ý trung nhân, “lúc đi lẻ bóng, lúc về có đôi”. Nhiều người truyền tai nhau rằng chỉ cần khấn tên mình và “nửa kia”, sau đó sờ vào hai bức tượng là có thể được kết duyên.

Rót dầu là nghi lễ quan trong nhất khi vía Ngọc Hoàng. Những chai dầu ăn được rót vào đèn thờ trước điện Ngọc Hoàng và luôn có người đứng để rót vào ngọn đèn cúng.

Bên cạnh sự nổi tiếng của ngôi chùa về việc cầu duyên, cầu tự, chùa Ngọc Hoàng cũng là nơi các tín đồ tới cúng bái để cầu xin sức khỏe, bình an. Trong chùa có điện thờ Phật Dược Sư, là nơi để cầu sức khỏe và bình an cho bản thân, gia đình.

Ông Quốc Thanh (ở phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết, năm nào cũng đến chùa Ngọc Hoàng vào mùng 9 Tết để cúng, cầu cho các thành viên trong gia đình bình an, việc kinh doanh được thuận lợi.