Thông tin thời tiết mới nhất ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 25-27/4/2026 (tức từ ngày 09-11 tháng 3 âm lịch) trên cả nước được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật mới nhất như sau:

Thời tiết dịp nghỉ lễ về cơ bản ổn định, phù hợp các hoạt động vui chơi.

Khu vực Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ đêm 25/4 và ngày 26/4 có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối 26-27/4 nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: ngày 25/4 có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25/4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo: trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 25-27/4/2026.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ 30/4-3/5, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 30/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ 01-03/5 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.