Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo từ chiều tối mai đến ngày 30/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong đó 2 ngày 28-29/4 có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có mưa dông rải rác từ chiều tối 26/4 đến 30/4.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, riêng Thanh Hoá – Nghệ An trong hai ngày 28-29/4 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, ít mưa, cục bộ có nắng nóng 35-36 độ.