Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24/4, ông Hegseth nhấn mạnh: “Không có tàu nào rời eo biển Hormuz để đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”. Ông cũng cho biết trong những ngày tới, Mỹ sẽ điều thêm một tàu sân bay tham gia chiến dịch phong tỏa.

Đề cập đến hiệu quả của chiến dịch, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong tuần này Mỹ đã bắt giữ 2 tàu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả 2 tàu đều rời cảng Iran trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực và bị cho là đã vi phạm các lệnh trừng phạt.

“Họ nghĩ rằng đã kịp thoát ra ngoài, nhưng không phải vậy. Chúng tôi đã thu giữ các tàu bị trừng phạt và sẽ tiếp tục làm điều đó”, ông Hegseth nói.

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích các đồng minh châu Âu vì chưa hỗ trợ đủ cho Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông cho rằng Mỹ “hầu như không phụ thuộc” vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi châu Âu lại có lợi ích lớn hơn nhiều tại khu vực này.

“Chúng tôi không trông chờ vào châu Âu, nhưng họ cần eo biển Hormuz hơn chúng tôi. Có lẽ họ nên giảm bớt các cuộc thảo luận và hội nghị, thay vào đó là hành động thực tế”, ông Hegseth nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây “chủ yếu là vấn đề của châu Âu hơn là của Mỹ”.