Miền Bắc mưa dông, cảnh báo lốc sét do không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối qua (26/4), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 22h ngày 26/4 cục bộ có nơi trên 50mm như các trạm: Phìn Hồ (Điện Biên) 67.6mm, Sốp Cộp (Sơn La) 54.2mm, Đô Lương (Nghệ An) 58.2mm, ,…

Dự báo chiều và đêm 27/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực của miền Bắc mưa dông từ chiều tối nay. Ảnh: Tuấn Anh

Về diễn biến nắng nóng ở Nam Bộ, ngày 26/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Tà Lài (Đồng Nai) 37.3 độ, Thủ Dầu Một (Tp. Hồ Chí Minh) 36.2 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 27-28/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/4:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 28–30 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, có nơi dưới 20 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, cao nhất 27–30 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 30–33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 34–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 34–36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.