Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (19/4), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h00 đến 15h00 cục bộ có nơi trên 40mm như: trạm Yên Châu (Sơn La) 60.0mm, trạm Đôn Phong1 (Thái Nguyên) 48.5mm, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 58.0mm, trạm Sao Vàng (Thanh Hóa) 42.4mm,…

Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay.

Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/4 đến ngày 21/4:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to từ đêm 19-20/4, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây khu vực). Ngày 21/4 ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/4 đến ngày 29/4:

Khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 22-24/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Trung Bộ: ngày 22/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ khoảng ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ ngày 22-23/4 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23-25/4, khu vực Quảng Trị và Tp. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24-25/4 khả năng có nắng nóng diện rông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.