Sau Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động có thể còn 2 kỳ nghỉ dài

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, Quốc hội quyết nghị ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 (tháng 10), để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm. Nếu lịch nghỉ lễ năm 2026 bổ sung thêm Ngày Văn hóa Việt Nam thì số ngày nghỉ sẽ nâng lên 12 ngày.

Do nhiều dịp lễ trùng cuối tuần, người lao động được nghỉ bù nên thời gian nghỉ kéo dài hơn. Sau các kỳ nghỉ đầu năm như Tết Dương lịch (4 ngày), Tết Nguyên đán (9 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày) và 30/4-1/5 (4 ngày), công chức, viên chức còn kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 và có thể được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ảnh minh hoạ: Phạm Hải.

Nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh

Theo quy định, dịp Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề. Bộ Nội vụ đã thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang thứ Bảy (22/8). Tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay sẽ kéo dài 5 ngày liên tục (từ 29/8 đến hết 2/9).

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ cụ thể nhưng phải đảm bảo tối thiểu 2 ngày theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu từ năm 2026, người lao động được nghỉ thêm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thì kỳ nghỉ này có thể kéo dài 4 ngày liên tục. Bởi vì, ngày 24/11 năm nay rơi vào thứ Ba, nếu hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sẽ tạo kỳ nghỉ 4 ngày bao gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Những kỳ nghỉ dài được xem là “khoảng nghỉ” cần thiết giúp người lao động tái tạo sức lao động.