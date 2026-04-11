Cảnh báo dông lốc, mưa đá khi miền Bắc đón không khí lạnh những ngày tới

Khí áp giảm thấp giữa cao điểm nắng nóng gây cảm giác ngột ngạt

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, hôm nay (11/4) và ngày mai (12/4) sẽ là 2 ngày nóng nhất trong đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa năm nay. Nền nhiệt ở khu vực Hà Nội và vùng lân cận có thể lên mức 38-39 độ C, nền nhiệt ở phía Tây Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên mức 41 độ C. Nắng nóng diễn ra ở hầu khắp các vùng trừ Tây Bắc. Một số khu vực ở Lâm Đồng có thể xuất hiện mây dông cục bộ cuối buổi chiều.

Chuyên gia nhận định, khí áp khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có thể xuống dưới mức 999hPa vào khung giờ buổi chiều tạo ra cảm giác ngột ngạt. Nắng nóng ở phía Bắc duy trì tới ngày 14/4; Nắng nóng ở Bắc Trung Bộ duy trì tới ngày 16/4.

Đề phòng dông lốc, mưa đá khi miền Bắc đón không khí lạnh.

Từ ngày 16/4, không khí lạnh yếu di chuyển vào Việt Nam khiến nền nhiệt mát dần; Từ ngày 17/4 mưa dông xuất hiện diện rộng ở hầu khắp các vùng, trừ khu vực Nam Trung Bộ ít mưa.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, sau một quãng nắng nóng kéo dài, nền đất nóng sẽ tạo ra những cột khí theo trục đứng bốc hơi lên cao gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ và các tinh thể nước luôn bị không khí nóng đẩy lên cao, to dần thành mưa đá. Nguy cơ mưa dông và mưa đá trong các ngày 16 và 17/4 rất cao ở miền núi và trung du phía Bắc, khu vực phía Tây của Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

"Những cơn mưa sau đợt nắng nóng dài sẽ làm bốc hơi nhiều khí Metan và Lưu huỳnh từ nền đất. Hít phải khí này rất độc nên dễ bị ốm. Bà con thấy có mưa dông thì nên ở trong nhà, tránh ra ngoài mưa trong những cơn mưa đầu mùa", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Bà con nuôi tôm khu vực đồng bằng Sông Cửu Long lưu ý chuẩn bị vôi bột và nhân sự trung hòa pH cho ao tôm trong các ngày 19 và 20/4, đề phòng có mưa rào làm thay đổi môi trường ao nuôi đột ngột.

Người dân cần lưu ý gì khi nắng nóng?

Số liệu quan trắc cho thấy, trong ngày 10/4, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-45%.

Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn) đưa ra nhận định, ngày 11 và 12/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Tại thủ đô Hà Nội, trong hai ngày cuối tuần 11 và 12/4, thời tiết phổ biến ít mây, trời tiếp tục nắng nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất được cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định không vượt ngưỡng 35 độ C.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn thông tin thêm, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, đặc biệt là ở những khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đại diện cơ quan khí tượng thuỷ văn cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí là cao hơn. Điều này phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...