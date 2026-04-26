Sau thay đổi nhân sự, những Chủ tịch trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

Đầu tuần này, TP Hải Phòng đã kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố, sau khi ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố được bầu và được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 -2030. Người được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kế nhiệm ông Lê Ngọc Châu là ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy (50 tuổi), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tính từ sau Đại hội XIV đến nay, Hải Phòng là địa phương thứ 6 có sự thay đổi nhân sự Chủ tịch UBND.

Từ trái qua, ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và ông Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Q.N

Tại Hưng Yên, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, địa phương này đã kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Quang Ngọc đã được bầu và được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 -2030. Người kế nhiệm ông Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại Đà Nẵng, sau khi ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐND Thành phố này đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Khánh Hòa, sau khi ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về Ủy ban Kiểm tra Trung ương công tác, giữ chức Phó Chủ nhiệm, tỉnh Khánh Hòa đã kiện toàn chức danh Bí thư. Theo đó, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu và được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông Phong được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và người được bầu kế nhiệm ông chức danh này là ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng).

Tại Ninh Bình, sau khi ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác tại Văn phòng Chính phủ (hiện là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), địa phương này đã kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được bầu và được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ông Tuấn sau đó được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh, người được bầu kế nhiệm ông chức danh này là ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên).

Tại Đắk Lắk, sau khi ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính (tháng 3/2026), HĐND tỉnh này đã bầu ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi), Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy. Ảnh: VOV

Trong số 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện nay, có 12 người là Ủy viên Trung ương Đảng (trong đó 3 trường hợp là Ủy viên Trung ương dự khuyết).

1. Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

3. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

4. Ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

5. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

6. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

7. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế

8. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

9. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

10. Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Ủy viên Trung ương dự khuyết).

11. Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (Ủy viên Trung ương dự khuyết).

12. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ủy viên Trung ương dự khuyết).