Miền Bắc đón thêm không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong hai ngày 26-27/4, miền Bắc sẽ ít mưa, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Từ chiều tối và đêm 27/4, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm 27/4 đến ngày 29/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó khoảng thời gian từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mát mẻ. Dự báo trong hai ngày 26-27/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 29-32 độ. Trong các ngày từ 28-30/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc chỉ còn 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao dưới 20 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày 26/4 trời ít mưa, nắng nhẹ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-31 độ. Ngày 27/4, trời nắng, ít mưa, từ chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa dông rải rác, nhiệt độ trong ngày từ 26-31 độ. Trong hai ngày 28-29/4, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-28 độ.

Dự báo từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, miền Bắc có chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Tại khu vực Thanh Hoá và Nghệ An, trong hai ngày 28-29/4 cũng chịu tác động của khối không khí lạnh yếu. Vì vậy, trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, chiều nay bắt đầu có nắng nóng cục bộ. Dự báo từ ngày 26-29/4, Nam Bộ sẽ có nắng nóng 35-36 độ. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2-4 độ, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm. Từ ngày 30/4, nắng nóng chấm dứt ở Nam Bộ, từ chiều 30/4, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước sẽ có chuỗi ngày ít mưa, trời nắng nhẹ, phù hợp các hoạt động vui chơi trong hai kỳ nghỉ lễ, riêng khu vực Tây Nguyên từ ngày 28/4 sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.