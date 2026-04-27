Ngoại trưởng Iran rời Pakistan đến Nga để gặp Tổng thống Putin

Theo các nguồn tin khu vực, trong thời gian ở Islamabad ngày 26/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 48h, Ngoại trưởng Iran đến Islamabad và gặp gỡ các quan chức hàng đầu Pakistan. Các cuộc thảo luận tiếp tục tập trung vào các điều kiện nối lại đàm phán Mỹ-Iran dưới sự trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, kết quả trao đổi cụ thể chưa được công bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, một số nguồn tin thân Iran cho biết nước này đã đưa ra một khung đàm phán gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ tập trung vào việc chấm dứt giao tranh cùng các đảm bảo xung đột sẽ không tái diễn trên cả hai mặt trận Iran và Lebanon. Trường hợp đàm phán giai đoạn 1 đạt được thỏa thuận, các cuộc thảo luận sẽ chuyển sang giai đoạn 2 với trọng tâm là vấn đề eo biển Hormuz. Trong giai đoạn thương lượng này, Tehran đề xuất thiết lập một khung pháp lý mới về phối hợp điều hành eo Hormuz giữa Iran và Oman.

Giai đoạn 3 và cũng là cuối cùng của khung đàm phán, tập trung vào vấn đề hạt nhân. Các quan chức Iran khẳng định các cuộc thảo luận trong giai đoạn 3 sẽ chỉ diễn ra sau khi các thỏa thuận liên quan trong 2 giai đoạn trước được đảm bảo. Tuy nhiên, khung thời gian cụ thể cho từng giai đoạn không được đề cập. Các nguồn tin cũng không nói rõ đề xuất đã được chuyển tới phía Mỹ hay chưa.

Mỹ và Iran tiến hành đàm phán lần đầu hôm 11/4 vừa qua, 3 ngày sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Tiến trình diễn ra tại Islamabad, dưới sự hỗ trợ của Pakistan. Tuy nhiên, do các bất đồng quan điểm quá lớn giữa hai bên, đàm phán đã không đạt được đột phá và bị đình lại cho đến hôm nay.

Theo các nguồn chính thức, các vấn đề liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng như tổng thể cuộc chiến, sẽ nằm trong nội dung nghị sự trọng tâm tại cuộc gặp dự kiến diễn ra hôm nay ở Moscow, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.