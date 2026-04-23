Miền Bắc có không khí lạnh gây mưa dông dài ngày

Nhiều khu vực mưa dông, nhiệt giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

Ngày 23/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ.

Không khí lạnh gây mưa dông cho nhiều khu vực.

Khu vực Hà Nội ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Trên biển, ngày 23/4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trung Bộ duy trì nắng nóng hết hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Yên Châu (Sơn La) 39.3 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 39.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.0 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 23/4, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo từ ngày 24/4 nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc; nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/4

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 31–33 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 22 độ, cao nhất 34–37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, cao nhất 31–34 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 35–38 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 32–35 độ, phía Bắc 35–36 độ. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 32–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25–27 độ, cao nhất 33–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.