Tổng thống Mỹ Trump hé lộ lý do tôn giáo trong vụ nổ súng tại tiệc báo chí

Chân dung Cole Tomas Allen và khoảnh khắc đối tượng bị khống chế sau vụ nổ súng. (Ảnh: X)

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 26/4 (giờ Mỹ), ông Trump cho rằng nghi phạm là “kẻ bệnh hoạn” và gia đình anh ta trước đây từng bày tỏ lo ngại với cơ quan thực thi pháp luật.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California, đã bị bắt ngay tại hiện trường ở Washington, D.C.

“Khi đọc bản tuyên ngôn của hắn, có thể thấy hắn căm ghét người theo đạo Cơ đốc”, ông Trump nói trên chương trình Sunday Briefing của Fox News.

Theo Reuters, một quan chức thực thi pháp luật cho biết bản tuyên ngôn đã được gửi cho các thành viên gia đình Allen ngay trước vụ tấn công. Trong đó, nghi phạm tự gọi mình là “Sát thủ liên bang thân thiện”.

Theo vị quan chức, bản tuyên ngôn có đoạn viết: “Việc quay mặt đi khi người khác bị áp bức không phải là hành vi Cơ đốc giáo; đó là sự đồng lõa với tội ác của kẻ áp bức”.

Mục tiêu được liệt kê trong bản tuyên ngôn gồm các quan chức chính quyền được sắp xếp theo thứ tự từ cấp cao đến thấp, nhưng không có Giám đốc FBI Kash Patel.

Bản tuyên ngôn cũng chế giễu sự “điên rồ” về mức độ bảo đảm an ninh tại khách sạn Washington Hilton, nơi tổ chức buổi tiệc.

“Tôi bước vào khách sạn với nhiều vũ khí mà không một ai nghĩ rằng tôi có thể là mối đe dọa. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là cảm giác tự mãn”, Allen viết.

Những điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cách bảo đảm an ninh cho các quan chức cấp cao của Mỹ, khi nhiều người trong số họ có mặt tại phòng tiệc lớn của khách sạn. Ông Trump đã tận dụng sự việc lần này để nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng phòng tiệc tại Nhà Trắng, để đảm bảo an toàn cho các sự kiện tương tự.

Theo quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, nghi phạm đi bằng tàu hỏa từ Los Angeles đến Chicago rồi tới Washington, nhận phòng tại khách sạn Hilton hôm 24/4. Hành khách đi tàu hỏa tại Mỹ không phải qua kiểm tra an ninh bằng máy dò kim loại như ở sân bay.

Thông tin ban đầu về lý lịch nghi phạm còn hạn chế, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy người này từng làm việc tại C2 Education, một hệ thống luyện thi và gia sư tư nhân trên toàn quốc. Công ty này cho biết đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Quyền Cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết nghi phạm mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết khi thẩm vấn, chị gái của Allen cho biết thanh niên này có xu hướng đưa ra các phát biểu cực đoan, từng tham gia cuộc biểu tình “No Kings” phản đối ông Trump và từng nói đến kế hoạch làm “điều gì đó” để “sửa chữa” thế giới hiện nay.

Allen đã mang 2 hai khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng bắn đạn ghém, cất giữ tại nhà bố mẹ.

Nghi phạm sống cùng bố mẹ trong căn nhà 2 tầng ở Torrance, một thị trấn ven biển thuộc khu vực South Bay của vùng Los Angeles mở rộng.

Những người hàng xóm trong khu dân cư trung lưu này cho biết họ chỉ quen biết sơ với nghi phạm và gia đình, phần lớn nói rằng họ chưa từng trò chuyện với người này ngoài những cái chào xã giao hoặc vẫy tay.

Nghi phạm đã nổ súng vào một đặc vụ tại chốt kiểm soát an ninh ở khách sạn Washington Hilton trước khi bị khống chế và bắt giữ.

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance và các thành viên nội các khác đã được đưa rời khỏi buổi tiệc khi sự việc diễn ra. Đặc vụ Mật vụ bị bắn không bị thương nặng do viên đạn trúng áo chống đạn, ông Trump cho biết.

Ông Trump, người từng tẩy chay sự kiện này trước đây, đề nghị tổ chức lại bữa tiệc trong vòng 30 ngày. Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang của CBS cho biết ban lãnh đạo sẽ họp để quyết định bước tiếp theo.