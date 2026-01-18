Miền Bắc hửng nắng ấm trước khi đón không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/1, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Miền Bắc hửng nắng ấm trước khi đón không khí lạnh.

Đến trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết các khu vực này tốt lên, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.Ngày 18/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến 19-22°, chiều 23-25°C. Đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ 18-20 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và du lịch. Tuy nhiên, phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh, cần lưu ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi nhạy cảm với nhiệt độ thấp.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng. Riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều ngày, người dân vùng núi cao cần chủ động phòng rét.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 18/1, gió tiếp tục mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–4m. Sang ngày và đêm 19/1, tình trạng gió mạnh và sóng lớn vẫn duy trì với cường độ tương tự.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh, hạn chế ra khơi khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.