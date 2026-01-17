Dự báo các tỉnh thành sẽ rét đậm khi đón không khí lạnh

Những khu vực bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn đã cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước cuối tuần này và tuần tới (từ ngày 18/1 đến ngày 25/1). Theo đó, thời tiết trong giai đoạn này sẽ có nhiều biến động do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh.

Từ ngày 18 - 20/1, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20 - 21/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ bắt đầu tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiều khu vực bị ảnh hưởng khi miền Bắc đón không khí lạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối và đêm 20/1 - 22/1, khu vực Bắc Bộ có mưa. Khoảng từ ngày 21/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 22/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8 - 11 độ C, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 11 - 13 độ C. Từ ngày 22 - 23.1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.

Cơ quan khí tượng cũng đã phân tích hình thế thời tiết trong giai đoạn này ở cả ba miền.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 18 - 20/1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối ngày 20 - 22/1, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc, khả năng có mưa, sau có mưa vài nơi.

Khoảng từ ngày 21/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 22.1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 18 - 20/1, dự báo phổ biến không mưa, ngày nắng. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21 - 22/1, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác.

Từ ngày 22 - 23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào.

Từ ngày 24 - 25/1, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế sáng sớm và đêm trời rét; từ ngày 22/1 trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 18 - 25/1, dự báo phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 21/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Từ đêm 22 - 23/1, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Từ ngày 23 - 25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Không khí lạnh dồn dập vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Nhận định thời tiết từ tháng 2 - 4/2026, cơ quan khí tượng cho hay, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu.

Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, hiện tượng ENSO khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng 15-25%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 2/2026.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày sắp tới (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức từ 14 - 22/2/2026), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh.

Ngoài ra, Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ, sau đó xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ. Phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.

Từ khoảng tháng 4/2026, nắng nóng khả năng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng.

Cũng trong 3 tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4/2026 có nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1°C so với nhiều năm.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, tương đương trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa trái mùa.

Từ tháng 2-4/2026, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức xấp xỉ (trên) so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 0,5 cơn, không có cơn nào đổ bộ vào đất liền).