Cập nhật diễn biến mới nhất cơn bão đang hoạt động gần Biển Đông

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 17/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc - 124,3 độ kinh đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h; sau đó bão sẽ di chuyển chậm, chủ yếu hướng bắc dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Cơn bão đầu tiên đang hoạt động gần Biển Đông.

Do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21 - 22/1

Theo cơ quan khí tượng, so với trung bình nhiều năm, bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Về diễn biến thời tiết biển đáng chú ý trong tuần tới, từ gần sáng và ngày 21.1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Từ đêm 22 - 23/1, Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Từ ngày 23 - 251, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông từ tháng 1 đến tháng 3/2026.

Hiện tượng đáng chú ý nhất trong giai đoạn đầu năm là hoạt động của gió mùa đông bắc. Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Từ ngày 18-20/01/2026, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/01/2026 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ chiều tối và đêm 20/01-22/01 ở khu vực Bắc Bộ có mưa; từ khoảng ngày 21/01 Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 22/01 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8-11 độ, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 11-13 độ; từ ngày 22-23/1 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.