Bí thư Thành ủy Hà Nội: Giải quyết ô nhiễm môi trường phải làm nhanh

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, thành phố phấn đấu khởi công xây dựng mở rộng 2 nhà máy đốt rác phát điện tại Xuân Sơn và Nam Sơn trước ngày 28/2/2026, hoàn thành trong quý I/2027, kết hợp với 2 nhà máy hiện có đảm bảo xử lý 100% rác phát sinh.

Đối với chất thải rắn xây dựng, năm nay thành phố Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động 4 bãi nghiền xử lý công suất khoảng 2.500-3.000 tấn...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ngày 17/1.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện khắc phục ô nhiễm không khí với các nhóm nhiệm vụ. Trong đó có thực hiện dự án xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, tiến độ triển khai các dự án, công trình xử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường còn chậm, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ cấp bách được giao.

Trong đó, giải quyết ô nhiễm môi trường phải làm nhanh, làm tổng thể, vì ô nhiễm đang ảnh hưởng đến các ngành, nhất là du lịch. Đồng thời yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường phải có giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài, tính toán cụ thể nguồn lực, con người, lộ trình cụ thể, để giải quyết vấn đề này một cách bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trọng tâm là cơ sở dữ liệu, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện số liệu điều tra cơ bản, hoàn thiện dữ liệu đất đai để phục vụ hành chính và phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu...

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.