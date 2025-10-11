Lũ trên các sông đang xuống, Hà Nội vẫn còn những điểm ngập sâu đến 2m

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, hiện nay, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang xuống. Lúc 3h ngày 11/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,51m (trên báo động (BĐ) 3: 1,51m); trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,28m (trên BĐ3: 1,28m). Trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục xuống.

Hà Nội vẫn còn những điểm ngập sâu do lũ trên sông vẫn ở mức rất cao.

Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-1,0m, có nơi ngập sâu hơn 2,0m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Mực nước sông đang ở mức cao đề phòng xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân. Hiện nay, cấp độ rủi ro do lũ trên sông Cầu trạm Phúc Lộc Phương đạt cấp 3.

Nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng, thấp tại các xã phường ở Hà Nội gồm: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Lũ trên nhiều sông đang xuống nhưng vẫn ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và trên sông Trung (Lạng Sơn) đang xuống.

Mực nước lúc 3h ngày 11/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,10m, trên mức báo động (BĐ)3 0,80m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 15,99m, ở mức BĐ3; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,32m, trên mức BĐ3 1,02m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,21m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 19,62m (lúc 01h ngày 11/10), trên mức BĐ3 0,62m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương xuống và vẫn ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Khu vực ngập lụt hiện nay:

Thái Nguyên: Ngập diện rộng vẫn đang xảy ra ở phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, xã Điềm Thụy, Phú Bình và Khả Sơn. Ngoài ra, nước còn ngập một phần tại phường Gia Sàng, phường Phan Đình Phùng, phường Linh Sơn, thôn Đầu Đẳng (xã Ba Bể) và khu vực cánh đồng xã Nam Cường.

Bắc Ninh: Tình trạng ngập được ghi nhận tại nhiều khu vực gồm Bố Hạ, Yên Thế, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Việt Yên, Hợp Thịnh, Mai Đình, Xuân Cẩm, Vân Hà, Đa Mai, Tiên Lục, Mỹ Thái, Phúc Hòa, Đồng Việt, Tam Giang, Lạng Giang, Kép và Tam Tiến.

Lạng Sơn: Một số khu vực vẫn còn ngập, chủ yếu ở các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn và Cai Kinh.