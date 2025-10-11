Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10
Khoảng 9h sáng nay (11/10), mưa rào diện rộng đổ xuống Hà Nội, kéo dài gần một giờ khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu từ 10 đến 30 cm. Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 10 điểm ngập trên toàn thành phố.
Nước ngập gần nửa bánh xe máy trên đường Nguyễn Tuân trong lúc mưa vẫn tiếp diễn.
Theo thống kê của lực lượng chức năng gồm Đội CSGT địa bàn và Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa sáng nay khiến hơn 10 điểm ngập trên các tuyến phố, mức nước dao động từ 10 đến 30 cm.
Mưa ngập tại nút giao Cầu Am - Quang Trung (phường Hà Đông).
Nhân viên Công ty Thoát nước đã khẩn trương khơi thông dòng chảy tại các hố ga trên đường Nguyễn Huy Tưởng.
Nhân viên đơn vị này được huy động túc trực trong mưa, làm nhiệm vụ thoát nước trên nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay.
Hơn 10 tuyến phố có điểm ngập nước được thống kê sáng 11/10:
Nguyễn Tuân, Quang Trung (Hà Đông), Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, đường gom Đại lộ Thăng Long, Linh Đường, Cầu Dậu, Ngọc Hồi, Phạm Tu, Vũ Trọng Phụng, Tô Hiệu (Hà Đông)...
