Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

Nước ngập gần nửa bánh xe máy trên đường Nguyễn Tuân trong lúc mưa vẫn tiếp diễn.

Theo thống kê của lực lượng chức năng gồm Đội CSGT địa bàn và Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa sáng nay khiến hơn 10 điểm ngập trên các tuyến phố, mức nước dao động từ 10 đến 30 cm.

Mưa ngập tại nút giao Cầu Am - Quang Trung (phường Hà Đông).

Nhân viên Công ty Thoát nước đã khẩn trương khơi thông dòng chảy tại các hố ga trên đường Nguyễn Huy Tưởng.

Nhân viên đơn vị này được huy động túc trực trong mưa, làm nhiệm vụ thoát nước trên nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay.