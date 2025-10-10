Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ

Lãnh đạo VNR cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), những ngày qua, mực nước sông Thương dâng nhanh và cao. Đến chiều ngày 10/10, mực nước cách đáy dầm 0,65m, đã đe dọa đến kết cấu hạ tầng đường sắt.

Nhận thấy mực nước liên tục dâng cao, VNR đã nhanh chóng lên phương án điều động bố trí 6 toa chở xỉ quặng về chất tải lên cầu đường sắt sông Thương để gia tăng tải trọng cho cầu đường sắt này, nhằm chống lại sức nước khi có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu, nhất là việc khả năng bị cây, gỗ, các phương tiện đường thủy bị trôi, va... sẽ gia tăng áp lực lên cầu.

Đoàn tàu chở hàng nặng 300 tấn được bố trí án ngữ trên cầu đường sắt sông Thương.

Theo báo cáo của VNR, tại cầu đường sắt sông Thương (Km48+738) tuyến Hà Nội-Đồng Đăng, mực nước cách đáy dầm lúc 5h30 sáng nay là 1m. Đến thời điểm 7h30, mực nước giữ nguyên (năm 2024 khi phong tỏa đường sắt mực nước cách đáy dầm 0,85m). VNR đã phong tỏa đường sắt tại cầu sông Thương vào lúc 8h10 ngày 8/10, lúc mực nước cách đáy dầm 0,95m.

Bên cạnh đó, VNR đã thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi 2 bên cánh gà) lúc 8h30.

Trước đó, đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, đơn vị quản lý tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, cho biết chiều 9/10 nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn phăng toàn bộ lớp nền và đá ballast đoạn qua xã Trung Giã (Sóc Sơn cũ), để lại hai thanh ray trơ trên không.

Đoạn sạt lở dài 20-30 m, phần đất phía dưới bị xói sâu gần hai mét, tạo hố rỗng ngay bên dưới đường ray. Theo VNR, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng. Đơn vị đang phối hợp các lực lượng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng để khắc phục khi nước rút, dự kiến thông tuyến trở lại trong 2-3 ngày tới.