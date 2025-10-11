Những vụ nổ nhà máy nghiêm trọng nhất nước Mỹ trong 20 năm qua

Vụ tràn dầu Deepwater Horizon làm tràn ra 4,9 triệu thùng dầu. Ảnh Defense.gov

Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt do lo ngại các nguy cơ cháy nổ tiếp theo, Reuters đưa tin.

Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm tiềm tàng tại các cơ sở công nghiệp trên khắp nước Mỹ. Kể từ thập niên 2000, nước Mỹ từng chứng kiến nhiều sự cố nghiêm trọng tại khu công nghiệp, gây thương vong lớn.

Vào ngày 23/3/2005, một loạt vụ nổ tại nhà máy lọc dầu BP ở Texas City, Texas, đã khiến 15 công nhân thiệt mạng và 180 người bị thương. Theo báo cáo của Ủy ban an toàn hóa chất Mỹ, tai nạn này xảy ra trong quá trình khởi động lại một đơn vị đồng phân hóa hydrocarbon, khi một tháp chưng cất bị ngập hydrocarbon và bị quá áp.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 7/2/2008 tại nhà máy lọc đường Imperial ở Port Wentworth, Georgia. Tai nạn xảy ra khi bụi đường, một chất dễ cháy, phát nổ tại nhà máy, khiến 14 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết vụ nổ bắt nguồn từ việc tích tụ bụi trong khu vực sản xuất.

Năm 2010, một vụ nổ trên giàn khoan Deepwater Horizon ngoài khơi bang Louisiana đã khiến 11 người thiệt mạng và gây ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khoảng 4,9 triệu thùng dầu đã tràn ra Vịnh Mexico trong suốt 87 ngày. Tổng thống Mỹ thời điểm đó, ông Barack Obama, đã thành lập một ủy ban quốc gia để truy tìm nguyên nhân phức tạp của vụ nổ.

Ngày 17/4/2013, vụ nổ tại Công ty phân bón West ở bang Texas đã làm 14 người tử vong và khiến hàng trăm người bị thương. Khoảng 30 tấn amoni nitrat đã phát nổ sau một trận hỏa hoạn dữ dội trong nhà kho bằng gỗ, theo Uỷ ban an toàn hoá chất Mỹ.

Một năm sau, bốn công nhân thiệt mạng và một người bị thương trong vụ rò rỉ methyl mercapta tại cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu của DuPont ở La Porte, Texas vào ngày 15/11/2014. Methyl mercapta là một loại hoá chất độc hại được sử dụng trong quy trình sản xuất thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm.

Ngày 31/5/2017, năm người thiệt mạng và 14 người bị thương tại nhà máy xay ngô Didion Milling ở Cambria, Wisconsin. Theo Uỷ ban an toàn hoá chất Mỹ, nguyên nhân của vụ việc là do bụi ngô dễ cháy trong thiết bị chế biến bắt lửa và dẫn đến nhiều vụ nổ.

Năm 2023, ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ nổ do rò rỉ khí gas tự nhiên tại nhà máy sản xuất kẹo R.M. Palmer ở West Reading, Pennsylvania. Một báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ phát hiện khí đốt tự nhiên được vận chuyển qua đường ống đã rò rỉ và tích tụ trong tầng hầm của tòa nhà. Khí đốt đã bốc cháy, gây ra vụ nổ.