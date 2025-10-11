Ông Trump lên tiếng sau khi trượt giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với bà Maria Corina Machado, người vừa đoạt Giải Nobel Hòa bình 2025, chỉ vài giờ sau khi chính quyền của ông lên tiếng chỉ trích quyết định trao giải của Ủy ban Nobel.

“Người vừa nhận giải Nobel hôm nay đã gọi cho tôi và nói rằng ‘Tôi nhận giải này để vinh danh ông, vì ông mới là người xứng đáng’", ông Trump nói tối 10/10 (giờ địa phương).

“Một cử chỉ rất đẹp. Tôi không bảo bà ấy ‘vậy thì đưa cho tôi’, dù có lẽ bà ấy đã nghĩ thế. Bà ấy rất tử tế", ông Trump nói đùa.

Tổng thống Mỹ còn khẳng định: “Tôi đã giúp bà ấy trong suốt thời gian qua. Venezuela đang cần rất nhiều hỗ trợ".

Trước đó, vào cùng ngày 10/10, bà Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, đã được Ủy ban Nobel công bố là người thắng giải Hòa bình 2025 “vì những nỗ lực thúc đẩy quyền dân chủ".

Bà Machado nói với báo El País (Tây Ban Nha) rằng bà “đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump” nhưng từ chối tiết lộ chi tiết, chỉ nói rằng bà “rất biết ơn ông ấy vì sự ủng hộ lâu dài”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau lễ công bố, bà Machado cũng dành tặng giải thưởng này “cho người dân Venezuela và cho Tổng thống Trump – vì sự hỗ trợ quyết liệt của ông dành cho chúng tôi”.

Chính quyền Trump chỉ trích quyết định trao giải

Bà Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025. Ảnh: Getty

Ngay sau thông báo từ Oslo, Nhà Trắng đã phản ứng tiêu cực. Ông Steven Cheung, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, viết trên mạng xã hội:

“Ủy ban Nobel một lần nữa chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình.”

Một số nhân vật thân cận của ông Trump cũng tỏ ra giận dữ. Ông Richard Grenell, đặc phái viên của Trump về vấn đề Venezuela, tuyên bố: “Giải Nobel Hòa bình đã chết từ lâu rồi".

Lời cảm ơn Tổng thống Nga

Trước khi nhắc đến cuộc trò chuyện với chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025, ông Trump đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm Tajikistan ngày 10/10, ông Putin nói: “Tôi không biết liệu Tổng thống Mỹ hiện tại có xứng đáng với giải Nobel Hòa bình hay không, nhưng ông ấy đang thực sự làm nhiều điều để giải quyết các cuộc khủng hoảng kéo dài hàng thập kỷ".

Ông Trump sau đó đăng trên nền tảng Truth Social: “Cảm ơn Tổng thống Putin!” – kèm đoạn video phát biểu của Tổng thống Nga.

Ông Trump từng kỳ vọng được xướng tên

Ông Trump kỳ vọng muốn đoạt giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Getty

Theo CNN, ông Trump từ lâu đã công khai mong muốn đoạt Giải Nobel Hòa bình, và trong những ngày gần đây, nhiều lãnh đạo thế giới cũng kêu gọi Ủy ban Nobel vinh danh ông — đặc biệt khi kế hoạch hòa bình Gaza của ông bắt đầu thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, theo trang web của giải, thời hạn đề cử cho năm nay đã khép lại từ cuối tháng 1.

Một số nhà phân tích cho rằng Ủy ban Nobel đang gửi đi thông điệp gián tiếp đến Washington, giữa lúc chính quyền Trump bị chỉ trích vì đưa quân đến vùng Caribe để gây sức ép với chính quyền Maduro.

Ông Benjamin Gedan, cựu giám đốc phụ trách vấn đề liên quan đến Venezuela tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời ông Obama, nói với CNN:

“Dường như Ủy ban Nobel muốn nhắn rằng cả Mỹ và phe đối lập Venezuela nên tiếp tục đấu tranh hòa bình thay vì dùng vũ lực".

Ông Gedan cũng nhận định phản ứng giận dữ của Nhà Trắng phản ánh hai điều: “Sự thất vọng vì ông Trump không được chọn, và sự khó chịu trước lời nhắn ngầm của Nobel về chính sách Mỹ tại Caribe".