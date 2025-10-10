Miền Bắc lại sắp hứng đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (10/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 10/10 có nơi trên 50mm như: trạm Vạn Trạch (Quảng Trị) 54.2mm, trạm Phan Điền (Lâm Đồng) 71.2mm, An Ninh (An Giang) 80.2,…

Miền Bắc lại sắp bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo miền Bắc lại sắp bước vào đợt mưa lớn. Từ ngày 13-16/10, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội từ ngày 10-12/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 13-16/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên dải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ ngày 10-12/10 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 13-16/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.