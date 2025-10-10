Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân

Tối 9/10, UBND xã Đa Phúc (Hà Nội) ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt.

UBND xã cho biết, hiện nay lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, đến 17 giờ ngày 9/10/2025, mực nước trên sông Cầu đạt 10,12m vượt mức báo động III 2,12m, mực nước sông Cà Lồ đạt 9,65m vượt mức báo động III 1,65m; tràn khoảng 5km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Cùng với sự cố vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê.

Để chủ động chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra, UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn xã: Khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân xã Đa Phúc tham gia đắp đê chống nước tràn qua mặt đê chiều 9/10

Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản như: Kê cao, chằng chống đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu. Di chuyển ngay gia súc, gia cầm, phương tiện, máy móc, thiết bị có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn. UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chung tay bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của cộng đồng, gia đình, cá nhân mình.

Trước đó vào 17h ngày 9/10, ghi nhận của PV Tiền Phong từng đoàn xe tải chở đất được huy động đến đê Lương Phúc (khu vực gần cầu Xuân Cẩm, xã Đa Phúc, Hà Nội).

Loa phát thanh của xã đã phát thông báo từ sớm, kêu gọi người dân, thanh niên các thôn hỗ trợ lực lượng chức năng xúc đất, đổ vào bao tải để be bờ, đắp đập phòng trường hợp nước tràn qua đê. Hàng trăm người dân đã tình nguyện tham gia đắp đê tại các vị trí đê thấp, tránh nước tràn qua đê.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc, có 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Các điểm tránh trú được xã bố trí tại trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và khu vực cao ráo trong xã. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và đồ dùng thiết yếu.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Đa Phúc đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức 25 đoàn kiểm tra, bám sát địa bàn, huy động lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.