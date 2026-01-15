Độc lạ linh vật "Ngựa hạnh phúc" cao 6m, nặng gần 10 tấn ở Bắc Ninh

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vườn Hạnh Phúc ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa không khí xuân đang lan tỏa, anh Bùi Văn Quân – chủ khu vườn cùng cộng sự tất bật hoàn thiện những khối tượng ngựa khổng lồ, mang theo niềm háo hức đón Tết của người dân địa phương.

Từ năm 2023 đến nay, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh Quân lại dành nhiều tâm huyết sáng tạo các linh vật “khổng lồ” theo con giáp của năm. Đón Tết Bính Ngọ 2026, anh tiếp tục cho ra mắt bộ ba linh vật ngựa với những thông điệp tích cực gồm: “Ngựa vui vẻ”, “Ngựa hạnh phúc” và “Ngựa thương” – biểu trưng cho niềm vui, sự viên mãn và tinh thần sẻ chia yêu thương.

Trong đó, “Ngựa hạnh phúc” là tác phẩm được thực hiện đầu tiên, có chiều cao (tính cả bệ) gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, hoàn thiện sau hơn 3 tháng miệt mài lao động. “Ngựa vui vẻ” cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, được hoàn thành trong vòng 1 tháng. Linh vật còn lại – “Ngựa thương” – hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cao hơn 5m và nặng khoảng 5 tấn.

Chia sẻ về hành trình sáng tác bộ linh vật Tết năm nay, anh Bùi Văn Quân cho biết ý tưởng đã được ấp ủ từ tháng 6/2025. Quá trình thực hiện kéo dài nhiều tháng, trải qua các công đoạn từ thiết kế, chuẩn bị kết cấu, tìm vật liệu, dựng khung, tạo hình đến sơn phủ hoàn thiện.

“Ngựa là loài vật có thần thái rất mạnh, vì vậy khi làm phải giữ được cảm xúc trong từng chi tiết. Với tôi, mỗi linh vật giống như một đứa con, phải chăm chút từ đầu đến cuối để khi người xem nhìn vào có thể cảm nhận được niềm vui và không khí mùa xuân”, anh Quân chia sẻ.

Theo anh, khó khăn lớn nhất không nằm ở kích thước đồ sộ của tác phẩm mà chính là việc thể hiện thần thái. “Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, linh vật sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của loài ngựa”, anh nói.

Đáng chú ý, trong bộ ba linh vật năm nay, “Ngựa thương” là tác phẩm mang ý nghĩa cộng đồng rõ nét nhất. Sau khi hoàn thiện, linh vật này dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá, toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã thuộc huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang cũ), gồm: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Hoàng Vân.

“Tôi mong con ngựa này sẽ trở thành biểu tượng của sự sẻ chia. Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng nếu góp được một phần nhỏ giúp người khó khăn đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn thì Tết sẽ ý nghĩa hơn”, anh Quân bày tỏ.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp riêng, song mục đích chung mà anh Quân hướng tới vẫn là tạo nên không khí Tết rộn ràng và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Anh mong muốn các tác phẩm được trưng bày tại không gian công cộng để người dân, du khách có thể tham quan, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa xuân.

Trước đó, dịp Tết Ất Tỵ 2025, anh Quân từng gây ấn tượng với linh vật “Rắn hạnh phúc”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu xuân.

Khu vườn Hạnh Phúc được anh Bùi Văn Quân thành lập từ năm 2021 tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài các linh vật Tết, nơi đây còn trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng nhiều mô hình lấy cảm hứng từ điện ảnh nước ngoài, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm.

Những tác phẩm được anh Quân và cộng sự thực hiện rất sinh động.