Iran nói lời dứt khoát với “mong muốn” của Mỹ

Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, mời thăm tàu USS Abraham Lincoln vào sáng 7-2 (giờ địa phương).

Mục đích của chuyến thăm là bày tỏ sự tri ân đối với quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ trong khu vực.

Chuyến thăm còn là một "lời nhắc nhở" rằng dù Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì hiện diện quân sự đáng kể ở Trung Đông.

"Tự hào được sát cánh cùng những người đang bảo vệ lợi ích của chúng ta, những người răn đe đối thủ và cho thế giới thấy sự sẵn sàng và quyết tâm của nước Mỹ trông như thế nào, mỗi ngày trên tuyến đầu" – ông Witkoff khẳng định.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ với các phóng viên hôm 6-2 rằng ông Witkoff và ông Kushner đã có "những cuộc trao đổi rất tốt" với Iran.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết thêm một "hạm đội lớn" vẫn đang tiến về phía Iran và sẽ sớm tới nơi.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đáp xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương ngày 23-1. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 7-2 cảnh báo Tehran sẽ nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông nếu Mỹ tấn công lãnh thổ Iran.

Bộ trưởng Araghchi khẳng định cuộc đàm phán ngày 6-2 là "một khởi đầu tốt" nhưng hai phía "vẫn còn một chặng đường dài để xây dựng lòng tin".

Ông đồng thời khẳng định làm giàu hạt nhân là "quyền không thể tước bỏ của Iran và phải tiếp tục".

"Chúng tôi sẵn sàng đạt thỏa thuận mang tính trấn an về việc làm giàu uranium. Vấn đề hạt nhân Iran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán" – Bộ trưởng Araghchi tuyên bố.

Ông nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran không thể đem ra thương lượng bởi đó là "vấn đề phòng thủ".

Theo đài Al Jazeera, Washington muốn đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào chương trình nghị sự. Tehran nhiều lần bác bỏ việc mở rộng phạm vi đàm phán ngoài vấn đề hạt nhân.

Cuộc gặp ngày 6-2 là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào hè năm ngoái.

Sau cuộc gặp, như một dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép kinh tế, Washington đã ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với dầu mỏ Iran và 14 tàu chở dầu của nước này.

Đài CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Washington và Tehran nhất trí về việc tổ chức các cuộc thảo luận tiếp theo sau khi tham vấn chính phủ mỗi nước.

Tổng thống Donald Trump cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra "vào đầu tuần tới", song Bộ trưởng Araghchi khẳng định chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.