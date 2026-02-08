Nhảy xuống sông để trốn đàn voi, người đàn ông bị cá sấu cắn chết

Ông Dean nhảy xuống sông để trốn đàn voi hung dữ. Ảnh minh họa: DM

Dean Nyirenda gặp nạn khi đang trở về sau chuyến đánh cá cùng hai người bạn vào hôm 5/2. Trên đường đi, cả nhóm bất ngờ chạm mặt một đàn voi hoang dã gần khu vực sông Luangwa, miền đông Zambia.

Hoảng loạn bỏ chạy tìm đường thoát thân, ông Nyirenda đã nhảy xuống một con sông gần đó với hy vọng tránh được đàn voi. Tuy nhiên, tại đây ông bị một con cá sấu bất ngờ tấn công.

"Ông ấy bị cá sấu cắn mạnh vào đùi phải", Cảnh sát trưởng địa phương Robertson Mweemba cho biết. Dù bị thương nặng, nạn nhân vẫn chống trả bằng cách dùng gậy đánh con cá sấu và tự kéo mình lên bờ.

Hai người bạn đi cùng, sau khi đứng quan sát từ xa, đã chạy đến hỗ trợ và đưa ông rời khỏi bờ sông trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. "Họ cố gắng cầm máu nhưng không thành công, nạn nhân đã tử vong", ông Mweemba nói thêm.

Lực lượng kiểm lâm sau đó xác nhận trên đùi phải của ông Nyirenda có vết cắn sâu, được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Nạn nhân bị cá sấu cắn khi nhảy xuống sông trốn voi. Ảnh: KKlukiov

Zambia hiện có quần thể voi hoang dã lớn, trong khi sông Luangwa - chảy qua Vườn quốc gia South Luangwa - cũng là nơi sinh sống của một trong những quần thể cá sấu sông Nile dày đặc nhất châu Phi.

Theo tổ chức Resource Africa, trong số 26 ca tử vong liên quan đến động vật hoang dã được ghi nhận tại Zambia năm 2023, có tới 15 trường hợp do cá sấu tấn công, phần lớn xảy ra dọc sông Luangwa.

Giới chức Zambia nhiều lần khuyến cáo người dân và du khách đặc biệt thận trọng khi di chuyển qua các khu vực hoang dã, đồng thời đang cân nhắc các biện pháp như dựng hàng rào bảo vệ nhằm giảm xung đột giữa con người và động vật.