Lãnh đạo xã lái ô tô, công an và quân sự chèo đò đưa học sinh đến trường

Ngày mai (5-9), Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiếp tục chèo đò đưa hàng trăm học sinh ở xã Lượng Minh vượt dòng sông Nậm Nơn đến trường khai giảng năm học mới. Cùng với đó, lãnh đạo UBND xã Lượng Minh cho biết sẽ tiếp tục dùng xe ô tô cá nhân đến bến đò rước các em học sinh đến trường.

Học sinh xã Lượng Minh đi tựu trường được hỗ trợ đi đò qua sông.

Ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, lũ lụt vừa qua đã làm cầu treo Xốp Mạt bắc qua dòng Nậm Nơn, bị hư hỏng nặng. Không còn cầu để qua sông, các bản bên kia sông Nậm Nơn đang bị cô lập.

Các em học sinh ở các bản Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… hằng ngày phải vượt qua dòng nước dữ mới có thể đến lớp học ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trường PTDTBT THCS Lượng Minh. Ngoài ra khối mầm non, học sinh đến trường cũng trở thành một thử thách lớn.

Theo bà Lương Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: “Chỉ riêng khối THCS đã có 298 em học sinh ở 4 bản vùng trong, khối tiểu học có 162 em ở 4 bản vùng ngoài. Nếu không có phương tiện, sự hỗ trợ từ chính quyền thì các em học sinh rất dễ phải nghỉ học dài ngày”.

Học sinh được Công an xã Lượng Minh hỗ trợ mặc áo phao.

Ngoài ra, hơn 30 thầy cô giáo của cả hai trường phải vượt sông, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô để chở các em học sinh đến trường.

Trước tình hình trên, Công an xã Lượng Minh đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập bãi đò dã chiến. Các tổ công tác lưu động sẽ hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa 400 em nhỏ qua sông tới trường.

Chuyến đò đưa các em học sinh qua sông đến trường.

Sáng 3-9, Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đầu chân cầu Xốp Mạt chuẩn bị những chiếc áo phao, tiếp nhận từ các phụ huynh vượt sông Nậm Nơn đưa học sinh đến tựu trường.

Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ và thầy cô giáo, Ban Công an xã Lượng Minh đã cử tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể với đầy đủ áo phao, túc trực và sẵn sàng đón các em. Lực lượng công an xã tự tay cài những chiếc áo phao, thắt chặt những đai an toàn.

Sau đó, bàn giao từng em nhỏ cho cán bộ phụ trách trên thuyền và giáo viên với thuyền máy có đầy đủ chỉ số hoạt động an toàn vượt dòng sông mùa nước lũ để các em học sinh trường. Ban chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm lái đò, nhà trường quản lý học sinh và phối hợp đón tại trường.

Lãnh đạo xã Lượng Minh dùng xe cá nhân đón các em từ bến đò đến trường.

Ngoài lực lượng công an xã thì dân quân tự vệ, Bí thư và Trưởng bản... đã đồng loạt có mặt tại bến thuyền để hỗ trợ học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc điều động lực lượng, chính quyền xã còn huy động cả phương tiện cá nhân của cán bộ công chức, viên chức. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp dùng xe hơi của gia đình để đón các em ở bến đò chở đến trường.

Theo kế hoạch, từ sáng 5-9, học sinh bậc tiểu học sẽ được vận chuyển qua sông từ 6 giờ 30 phút, với khoảng 7 chuyến đò. Khối THCS bắt đầu từ 6 giờ 45 phút, với gần 20 chuyến đò. UBND xã Lượng Minh sẽ phối hợp thuê thêm xe dịch vụ, đồng thời huy động phụ huynh, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên chở các em từ bến thuyền về trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Lượng Minh, chủ trương xây dựng cầu bắc qua sông đã được tính đến, nhưng thời gian hoàn thành có thể kéo dài tới 3 năm.