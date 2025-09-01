Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong

Ngày 1-9, Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đập tràn tại làng Dút 1, xã Ia Hrung.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 31-8, tại khu vực đập tràn thuộc làng Dút 1, anh Hran (SN 2006) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai tên là Khiêm (SN 2023, cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) di chuyển theo hướng từ làng Dút 1 về làng Bui, xã Ia Hrung.

Khi đi qua đập tràn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui thì gia đình bị nước cuốn trôi cả người và phương tiện.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Đa Wi

Trong quá trình bị trôi, anh Hran đã cứu được con là cháu Khiêm; còn vợ là chị Đa Wi thì bị nước cuốn.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (khu vực Pleiku) - Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai điều động các phương tiện cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Vì điều kiện trời tối, nước chảy xiết, trời mưa to, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm.

Đến 7 giờ sáng 1-9, đơn vị tiếp tục xuất 1 xe chở phương tiện, thiết bị cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi, cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5 km.

-01/09/2025 14:25 PM (GMT+7)
