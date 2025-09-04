Từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão

Ngày 4-9, tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, ông Hoàng Đức Cường, Cục Phó Cục Khí tượng thuỷ văn, cho biết dự báo từ nay đến cuối năm trên Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão. Trong đó, có 2-3 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.

Cũng theo ông Cường, dự báo năm nay không khí lạnh sẽ đến sớm. Và với các hình thái điển hình này dễ dẫn đến nguy cơ mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Trung Bộ.

Những cơn mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét và sạt lở đất tại phía Tây Trung Trung Bộ. Các sông, suối khu vực sẽ có mức báo động 2, báo động 3.

“Mức độ nguy cơ cao hơn so với các năm trước, đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động phòng ngừa”- ông Cường cho hay.

Ông Hoàng Đức Cường, Cục Phó Cục Khí tượng thuỷ văn dự báo từ nay đến cuối năm có 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.

Thông tin thêm về công tác phòng, chống thiên tai, hậu quả của bão số 5, ông Nguyễn Trường Sơn, Cục Phó Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25-8 và mưa sau bão đã làm 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương.

Mưa bão làm hơn 38.600 nhà dân bị tốc mái, 510 nhà bị sập, 411 điểm trường hư hỏng; hơn 104.000 ha lúa, hơn 17.200 ha hoa màu bị ngập, 11.700 ha rừng bị gãy đổ. Hơn 154.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 8.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và 102 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Cùng đó, mưa lớn, lũ lên cao gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các đô thị, trong đó có Hà Nội. Đến hôm nay, hàng ngàn hộ dân ngoại thành Hà Nội ở các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Kiều Phú vẫn sống chung với ngập úng… Tổng thiệt hại vật chất do bão Kajiki là 2.900 tỉ đồng.

Ông Sơn cho biết, để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 15,4 tỉ đồng, Thanh Hóa 3,6 tỉ đồng. Bộ Y tế đã xuất cấp 1,2 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B cho Nghệ An, Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ 576.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 700 can đựng nước sạch.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến đánh giá, công tác dự báo bão, lũ hiện vẫn gặp hạn chế về thiết bị, đội ngũ và dữ liệu. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ còn 5-7 cơn bão, tình hình bão, lũ ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, do đó, công tác dự báo rất quan trọng.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu cần nâng cấp cơ sở vật chất, đồng bộ hóa dữ liệu khu vực và tăng cường năng lực chuyên môn là cần thiết để cải thiện chất lượng dự báo, phục vụ nông nghiệp và quản lý thiên tai hiệu quả.