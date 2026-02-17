Hà Nội mùng 1 Tết: Bình yên trong nhịp thở đầu Xuân

Khi những con đường còn ngái ngủ sau đêm giao thừa, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương soi bầu trời sớm, những cánh cửa gỗ trên phố cổ vẫn khép hờ và tiếng xe đạp lướt nhẹ qua ngã tư vắng… tất cả hòa quyện thành một bản hòa âm dịu dàng. Đó là thanh âm của sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng đô thị, của ký ức Hà Nội xưa và của niềm tin lặng thầm vào một khởi đầu mới bình an, tốt đẹp.

Chùm ảnh phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi lại những khoảnh khắc ấy, khắc họa một Hà Nội sáng mùng 1 Tết an nhiên, chậm rãi trong nhịp thở đầu xuân.

Biển đường Điện Biên Phủ – Độc Lập nổi bật trong màn sương sáng sớm mùng 1 Tết.

Những tuyến phố trung tâm Hà Nội vắng lặng giữa không gian trong trẻo sáng đầu năm.

Mặt hồ phẳng lặng, Tháp Rùa ẩn hiện trong màn sương mỏng của khoảnh khắc đầu năm.

Tiểu cảnh “2026” rực rỡ bên hồ Hoàn Kiếm tạo nên bức tranh xuân dịu dàng giữa lòng Thủ đô.

Pa nô, khẩu hiệu rực đỏ dưới tán xà cừ cổ thụ, nhuộm sắc xuân trên con đường lịch sử.

Giữa tiết trời se lạnh, Hà Nội hiện lên yên ả, chậm rãi.

Thiếu nữ trong tà áo dài xanh dịu dàng ngồi bên hiên nhà cổ lưu giữ khoảnh khắc xuân bình yên giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Tà áo dài rực rỡ và nụ cười tươi tắn làm bừng sáng góc phố sáng đầu năm.

Họa sĩ miệt mài ký họa vẻ trầm mặc, vắng lặng của Hà Nội qua từng nét cọ đầu xuân.

Du khách du xuân qua cổng đền Ngọc Sơn sáng mồng Một Tết, giữa không gian xanh mát và nhịp bước thong dong ngày đầu năm mới.

Người dân thành kính dâng hương trong buổi sáng đầu xuân.

Nhóm người chạy bộ rộn ràng năng lượng, đánh thức nhịp sống mới của thành phố.