Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

Ngày 3/9, nhiều khu vực dân cư thuộc xã Xuân Mai vẫn còn ngập sâu. Trong đó, có những điểm ngập sâu gần 1m, người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền.

UBND xã Xuân Mai cho biết, nếu nước sông Bùi vượt mức 7,3m sẽ tràn đê Bùi 2, khiến 5 thôn sẽ bị ngập sâu. Tuy nhiên, từ đêm 31/8, nước lũ sông Bùi đã lên 7,4m và tràn qua đê Bùi 2 gây ngập đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên (xã Xuân Mai).

Thống kê của UBND xã Xuân Mai cho thấy, nước lũ đã làm ngập 109 nhà dân, 315 hộ bị ngập ngõ, đê Bùi 2 xuất hiện sạt lở 2 vị trí dài khoảng 15m và một cung sạt 17m; 132 ha lúa bị ngập.

Xuân Mai là vùng thoát lũ của Hà Nội nên thường xuyên bị ngập. Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị ngập sâu kéo dài gần 2 tháng.

Tương tự, xã Quảng Bị ngập trên 340 hộ ở các thôn Đồng Dâu, Bến, Đầm, Mới và thôn Giữa. Xã Kiều Phú bị ngập 475 hộ, trong đó 195 hộ nước vào sàn nhà. Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ. Đường tỉnh 421B nối xã Xuân Mai với xã Kiều Phú bị ngập gần 1m.

Tại các khu vực vực bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã đặt các biển cảnh bảo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Sở NN&MT Hà Nội cho biết, hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, bão, lũ năm 2025. Để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở NN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; khắc phục hậu quả và ảnh hưởng sau thiên tai.