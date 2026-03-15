Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng người dân bỏ phiếu bầu cử
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng hàng triệu người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
- Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri cả nước bắt đầu bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
- Có 864 ứng viên tại 182 đơn vị bầu cử, tương đương 1,7 ứng viên cho mỗi đại biểu được bầu.
- Trong 864 ứng viên có 392 nữ, chiếm 45,37%; 188 người là dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài Đảng, chiếm 7,52%.
Về trình độ, 593 người có học vấn trên đại học, 261 người có trình độ đại học.
Nhiều cử tri tại TP Cần Thơ có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu, xếp hàng chờ làm thủ tục. Nhiều người cho biết việc đi bầu sớm không chỉ là trách nhiệm công dân mà họ còn gửi gắm kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu "trọn đức, vẹn tài".
Cử tri bỏ phiếu tại điểm số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong
TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố là 18 người. Ở cấp địa phương, thành phố có 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Danh sách ứng cử viên đã được niêm yết và công bố rộng rãi để cử tri lựa chọn bầu 140 đại biểu.
Cùng sáng nay, tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc đơn vị bầu cử số 4 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lễ khai mạc diễn ra lúc 6h. Sau khoảng một giờ, toàn bộ 171 cử tri của đơn vị đã hoàn tất việc bỏ phiếu.
Cử tri bỏ phiếu tại Vĩnh Long. Ảnh: Huy Phong
Tại An Giang, cử tri cũng có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Ở tổ bầu cử số 57 đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, không khí bầu cử diễn ra nghiêm trang, phấn khởi. Đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu theo từng bộ phận, khung giờ phù hợp, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, vừa duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
Binh nhất Châu Nguyễn Hưng Thịnh cho biết anh vinh dự và tự hào khi lần đầu tham gia bầu cử trong môi trường quân ngũ, đồng thời kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ tâm huyết, có nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang.
Cử tri bỏ phiếu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Tài
Toàn tỉnh An Giang có hơn 3,3 triệu cử tri, bỏ phiếu tại 2.713 khu vực, bầu 21 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.449 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Từ trái qua: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu tại phường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy
Người dân xem thông tin ứng viên trước khi quyết định bầu. Ảnh: Giang Huy
Tại khu vực bỏ phiếu số 14 ở đặc khu Trường Sa, nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người dân cũng có mặt từ sáng sớm tham gia bầu cử. Ngoài ra, khoảng 50 ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực cũng lên đảo để thực hiện quyền bỏ phiếu.
Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa đi bỏ phiếu: Ảnh: Vùng 4 Hải quân
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết đây là lần thứ hai nơi này tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau lần đầu tiên vào năm 2021. Theo ông, việc tổ chức bầu cử tại đảo là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua những khó khăn về địa lý và điều kiện thời tiết.
"Ủy ban bầu cử đặc khu đã chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ bầu cử, vận chuyển ra đảo từ sớm để bảo đảm từng lá phiếu được chuyển đến tận tay cử tri", ông Liêm nói.
Là chiến sĩ trẻ mới ra đảo làm nhiệm vụ từ giữa năm 2025, hạ sĩ Nguyễn Thành An cho biết đây là lần đầu anh tham gia bầu cử. Được bỏ phiếu tại Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, khiến anh cảm thấy tự hào khi cùng cử tri cả nước tham gia "Ngày hội non sông", thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội để thực hiện quyền bầu cử.
Cùng bỏ phiếu tại khu vực này có Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga. Phía TP Hà Nội có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Phạm Quí Tiên.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Võ Hải
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16, khu Hồng Hà 3, phường Hạ Long.
Hơn một triệu cử tri tại 54 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn tỉnh có hơn 1.200 khu vực bỏ phiếu; trong đó 22 khu vực tại 7 địa phương đã tổ chức khai mạc và bỏ phiếu sớm trước 7h. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 16, khu Hồng Hà 3, Phường Hạ Long. Ảnh: Lê Tân
7h15, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi phiếu và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu nơi cư trú. Sau khi bỏ phiếu, ông cho biết phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri và chứng kiến đông đảo người dân đến tham gia bỏ phiếu.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai từ sớm, tạo điều kiện để cử tri trong mọi hoàn cảnh đều có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp thông qua lá phiếu.
Ông cũng cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng 14, các chủ trương, định hướng phát triển đất nước đã được giới thiệu và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu là lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư Tô lâm thăm hỏi cử tri tại điểm bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Ông giao lưu với người dân trên địa bàn. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử. Video: VTV
Sáng 15/3, nhiều cử tri có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, Cà Mau để thực hiện quyền công dân đi bầu cử.
Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này. Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra khẩn trương, trật tự; cử tri lần lượt kiểm tra thông tin, nhận phiếu và thực hiện các bước bỏ phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mautại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Chúc Ly
Toàn xã Đất Mũi có 23 khu vực bỏ phiếu với hơn 15.300 cử tri. Địa phương cũng bố trí phương án đưa đón cử tri ở các khu vực xa trung tâm ấp đến điểm bỏ phiếu đúng giờ, đồng thời phục vụ công tác truyền hình trực tiếp tại địa phương.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 13 đại biểu. Ở cấp tỉnh có 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã, toàn tỉnh có 485 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 1.469 đại biểu được bầu tại 64 xã, phường. Toàn tỉnh có 1.604 khu vực bỏ phiếu, với hơn 1,8 triệu cử tri.
Hơn 600 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu, gồm gần 200 cán bộ, chiến sĩ và hơn 400 người đang bị tạm giữ, tạm giam. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam, cho biết do đặc thù biến động nhân khẩu tại cơ sở giam giữ, danh sách cử tri được rà soát và cập nhật hằng ngày trước 15h ngày hôm trước để bảo đảm không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện bỏ phiếu.
Toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 3.400 khu vực bỏ phiếu, với hơn 48.000 nhân sự phục vụ công tác bầu cử. Cử tri địa phương bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ gần 30 ứng viên; 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh từ hơn 140 ứng viên và gần 3.500 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ hơn 5.800 người ứng cử. Tỉnh cũng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID để lập, quản lý danh sách cử tri.
Bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vinh dự được bỏ phiếu tại xã Hóc Môn, TP HCM, trực tiếp bỏ phiếu bầu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Ông nói thời gian vừa qua, với sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực khoa học, bài bản, chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
Ông hoan nghênh các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, các ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử đã triển khai rất nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Ông đề nghị các cơ quan tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra một cách tốt đẹp nhất trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Hoàng Phong
Ông nhấn mạnh đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội Khóa 16 lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam bầu ra Quốc hội đầu tiên. "Tôi cũng rất tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng bầu đủ, lựa chọn những người có tài có đức, xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp", ông nói. Theo Chủ tịch Quốc hội, bầu ra các đại biểu xứng đáng là tiền đề để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
Tại Đồng Nai, nhiều cử tri có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Nhiều công nhân làm ca đêm về cũng tranh thủ vào bỏ phiếu rồi mới về nhà. Ở điểm bỏ phiếu số 35, phường Tân Triều, bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, là một trong những người đầu tiên đến bỏ phiếu.
Bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn
Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp xã thành lập 2.112 tổ bầu cử phục vụ cử tri.
Theo danh sách niêm yết, Đồng Nai có 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 142 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.695 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Đồng Nai hiện có quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Trên địa bàn có 37 dân tộc sinh sống, với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 9,4% dân số. Tỉnh cũng có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Ngoài ra, Đồng Nai là địa phương tập trung đông công nhân, với khoảng 600.000 người tạm trú.
Bà Nguyễn Thị Bảy thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn
Đúng 7h, điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TP HCM bắt đầu bỏ phiếu. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân tiến hành bỏ phiếu. Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được là cử tri đầu tiên tham gia bỏ phiếu.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu vào thùng. Ảnh: Quỳnh Trần
Tổ bầu cử hướng dẫn Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Sau lễ khai mạc, ông và phu nhân là những người đầu tiên bỏ phiếu.
Qua kiểm tra, ông đánh giá công tác chuẩn bị tại địa phương được triển khai đầy đủ; các khiếu nại, tố cáo liên quan nhân sự đã được giải quyết theo quy định. Tại các điểm bỏ phiếu, quy trình phát phiếu, gạch phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu được thực hiện đúng quy định; an ninh trật tự và cơ sở vật chất được bảo đảm.
Ông cũng ghi nhận nhiều cử tri cao tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, mong muốn lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Công tác chuẩn bị tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân trước khi khai mạc bầu cử. Ảnh: Nguyễn Đông
Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân. Ảnh: Nguyễn Đông
Đúng 7h sáng, công tác bầu cử tại điểm bầu cử sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn, Hải Phòng được tiến hành. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương là những cử tri đầu tiên bầu cử ở điểm bỏ phiếu này.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân
Lúc 7h, sau lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang cùng các cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Cùng lúc tại điểm bầu cử số 1, phường An Khánh, ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM tiến hành bỏ phiếu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu sớm. Ảnh: Thanh Tùng
Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu vào thùng. Ảnh: Thanh Tùng
Ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM bỏ phiếu tại khu vực phường An Khánh. Ảnh: Thanh Tùng
Khoảng 6h40, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã có ở khu vực bỏ phiếu số 21 trên địa bàn phường Tây Hồ (Hà Nội) để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng đi có Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo HĐND thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đến điểm bỏ phiếu, sáng 15/3. Ảnh: Võ Hải
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Võ Hải
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội... đến điểm bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Ba Đình, Hà Nội.
Từ khoảng 5h30, an ninh được thắt chặt tại điểm bầu cử số 2 - trường mần non Tuổi thơ 7, phường Xuân Hòa, TP HCM. Tại đây, lúc 6h15, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt tại điểm bầu cử. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng dự khai mạc tại điểm bầu cử này. Đúng 6h45, các đại biểu, cử tri khách mời bắt đầu làm lễ chào cờ, khai mạc tại điểm bầu cử.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hoà, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Ông Dũng chào các cử tri tại điểm bầu cử số 2. Ảnh: Quỳnh Trần
Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các cử tri trước giờ khai mạc. Ảnh: Quỳnh Trần
Các đại biểu, cử tri làm lễ chào cờ, khai mạc tại điểm bầu cử số 2, Ảnh: Quỳnh Trần
An ninh thắt chặt tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hoà, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Sáng sớm 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế đã tham gia bỏ phiếu sớm.
Đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21 cho biết công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị từ sớm, các phương án, cơ sở vật chất và danh sách cử tri được rà soát đầy đủ. Nhờ đó việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử. Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, các đơn vị nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.
Công an TP Huế bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Võ Thạnh
Sáng 15/3, người dân phường Phù Liễn, Hải Phòng dậy sớm, tham gia các đoàn diễu hành, cổ vũ cho ngày bầu cử. Từ 5h sáng, bà Hoàng Thị Điệp, 64 tuổi, ở tổ dân phố số 6, phường Phù Liễn đã thức dậy, mặc quần áo đẹp cùng hàng xóm ra điểm bỏ phiếu ở Sân vận động Gò Công xem cầu truyền hình trực tiếp và chuẩn bị thực hiện quyền bầu cử của mình.
Tại điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn, dự kiến có hơn 1.800 cử tri bỏ phiếu, trong đó có Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phú Liễn. Ảnh: Lê Tân
Điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phú Liễn, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Người dân phường Phú Liễn dậy sớm diễu hành chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sáng 15/3. Ảnh: Lê Tân
Bà Hoàng Thị Điệp (bìa phải) cầm thẻ cử tri chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Lê Tân
Sáng nay khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dù cách trở về địa lý, thời tiết khắc nghiệt, song khu vực bỏ phiếu này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định để sẵn sàng bầu cử cùng với cả nước.
Công tác bầu cử ở đảo Trường Sa đã sẵn sàng. Ảnh: Minh Bằng
Một tuần trước, cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đặc khu Trường Sa đã đi bỏ phiếu sớm tại 20 khu vực. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước và yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đặc khu Trường Sa rộng khoảng 500 km2 nằm về phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đảo gần đất liền nhất cách Cam Ranh chừng 250 hải lý (hơn 450 km). Những năm gần đây, đặc khu chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá...
Người dân và cán bộ, chiến sĩ xem danh sách ứng viên ở đảo Trường Sa trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Minh Bằng
Ngoài ra, đặc khu còn phát triển nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa... cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.
Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.
Khu vực bỏ phiếu số 19 phường Đống Đa tất bật chuẩn bị. Ảnh: Hoàng Giang
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục ứng cử tại Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP HCM. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại Đồng Nai, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại Hà Tĩnh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ứng cử tại Hưng Yên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại Tuyên Quang.
Khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Người dân Hà Nội tại buổi diễn tập bầu cử. Ảnh: Giang Huy
Cử tri là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp bị tòa án tước quyền bầu cử theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Danh sách cử tri được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết công khai trước ngày bầu cử để người dân kiểm tra thông tin.
Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi mình cư trú hoặc nơi làm việc nếu được lập danh sách tại đó. Trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri có thể đề nghị điều chỉnh thông tin trong danh sách cử tri theo quy định, trong đó có thể đăng ký thay đổi nơi bầu cử thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc tại chính quyền địa phương.
Các điểm bỏ phiếu thường được bố trí tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng thuận tiện cho người dân.
Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
