Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng người dân bỏ phiếu bầu cử

Cử tri miền Tây kỳ vọng chọn người "trọn đức, vẹn tài"

Nhiều cử tri tại TP Cần Thơ có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu, xếp hàng chờ làm thủ tục. Nhiều người cho biết việc đi bầu sớm không chỉ là trách nhiệm công dân mà họ còn gửi gắm kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu "trọn đức, vẹn tài".

Cử tri bỏ phiếu tại điểm số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố là 18 người. Ở cấp địa phương, thành phố có 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Danh sách ứng cử viên đã được niêm yết và công bố rộng rãi để cử tri lựa chọn bầu 140 đại biểu.

Cùng sáng nay, tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc đơn vị bầu cử số 4 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lễ khai mạc diễn ra lúc 6h. Sau khoảng một giờ, toàn bộ 171 cử tri của đơn vị đã hoàn tất việc bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu tại Vĩnh Long. Ảnh: Huy Phong

Tại An Giang, cử tri cũng có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Ở tổ bầu cử số 57 đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, không khí bầu cử diễn ra nghiêm trang, phấn khởi. Đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu theo từng bộ phận, khung giờ phù hợp, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, vừa duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Binh nhất Châu Nguyễn Hưng Thịnh cho biết anh vinh dự và tự hào khi lần đầu tham gia bầu cử trong môi trường quân ngũ, đồng thời kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ tâm huyết, có nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang.

Cử tri bỏ phiếu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Tài

Toàn tỉnh An Giang có hơn 3,3 triệu cử tri, bỏ phiếu tại 2.713 khu vực, bầu 21 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.449 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.