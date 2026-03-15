Ông Trump tiết lộ, nhiều quốc gia sẵn sàng điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz sẽ phối hợp với Washington để đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải này. Việc phối hợp sẽ được thực hiện bằng việc các nước sẽ điều tàu chiến tới nhằm giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng.

Ông Trump cho biết ông hy vọng một số quốc gia như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và một số nước khác sẽ điều tàu tới khu vực. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về việc có quốc gia nào chính thức đồng ý gửi tàu chiến hay chưa.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đã gia tăng mạnh trong những tuần gần đây khi Iran tuyên bố sẽ chặn tuyến đường hàng hải chiến lược này để gây sức ép với các đối thủ. Lãnh đạo Iran cảnh báo việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể tiếp tục được sử dụng như một công cụ nhằm đối phó với các cuộc tấn công vào nước này.

Trên thực tế, nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đã xảy ra trong khu vực kể từ khi xung đột bùng phát. Ít nhất 14 tàu đã bị tấn công hoặc hư hại tại vùng Vịnh và khu vực gần eo biển Hormuz.

Ngoài ra, các lực lượng Iran được cho là đã tấn công hoặc đe dọa nhiều tàu chở dầu và tàu hàng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.