Đánh giá sai về Iran, ông Trump có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chính mình. Ảnh AI

Một trong những hậu quả lớn nhất của cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Khi chiến tranh khiến thị trường dầu mỏ biến động, Mỹ đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga. Điều này giúp Moscow dễ dàng bán thêm dầu và khí đốt ra thị trường quốc tế với giá cao, mang lại nguồn thu lớn để tiếp tục duy trì cuộc chiến kéo dài với Ukraine, theo Independent.

Thậm chí còn có tin đồn cho rằng Moscow đã cung cấp thông tin tình báo cho Tehran về vị trí các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Điều này càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách tiếp cận "mềm mỏng" của Washington đối với Nga trong khi mở chiến dịch quân sự lớn chống Iran.

Đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đây giống như một cú sốc mới. Trong khi Ukraine đang phải chống đỡ cuộc tấn công của Nga, chính quyền Kiev lại phải cử chuyên gia hỗ trợ các nước vùng Vịnh đối phó với chiến thuật máy bay không người lái của Iran.

Trong khi đó, tình hình chiến sự Iran ngày càng bế tắc. Ông Trump tuyên bố ông có thể kết thúc cuộc chiến “rất sớm”, nhưng đồng thời khẳng định việc đó sẽ xảy ra “khi ông cảm thấy trong xương mình”. Ngược lại, lãnh tụ mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ không đầu hàng và sẽ tiếp tục đóng cửa tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng là eo biển Hormuz nếu cần thiết. Những tuyên bố cứng rắn trên khiến ông Trump có nguy cơ bị mắc kẹt trong chính cuộc xung đột mà ông khởi động.

Trong khi đó, việc phong tỏa eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới - có thể khiến giá dầu tăng vọt. Một mục tiêu của Iran được cho là đẩy giá dầu lên tới 200 USD/thùng, điều có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu.

Ở châu Âu và Anh, các chính phủ đã bắt đầu cảnh báo về nguy cơ lạm phát và chi phí năng lượng tăng vọt nếu chiến tranh kéo dài. Giá xăng dầu thường tăng rất nhanh mỗi khi Trung Đông bất ổn nhưng giảm rất chậm khi khủng hoảng qua đi, khiến người tiêu dùng phải gánh chịu hậu quả.

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích cho rằng ưu tiên trước mắt của Washington phải là chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt, không chỉ để ổn định thị trường năng lượng mà còn để tránh làm suy yếu Ukraine và an ninh châu Âu. Nếu không, cuộc chiến với Iran có thể trở thành cái bẫy chiến lược lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump, Independent cho hay.