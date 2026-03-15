Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Cầu thủ nhập tịch đi bầu cử: Tự hào thực hiện trách nhiệm công dân Việt Nam

Sự kiện: Bầu cử Quốc hội 2026 V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Ngày bầu cử 15/3 là cột mốc đặc biệt đối với những cầu thủ nhập tịch như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên.

Ngày mai (15/3), Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son thực hiện một trong những quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân Việt Nam. Sau khi nhập quốc tịch, đây là lần đầu tiên những cầu thủ này đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

“Từ cách đây một tháng, đội bóng chủ quản SHB Đà Nẵng và người đại diện đã nhắc tôi về ngày bầu cử. Tôi là người Việt Nam và hiểu rõ vai trò, quyền lợi của mình trong việc đi bầu cử. Lúc này, tôi đang rất háo hức và tự hào được thực hiện công việc đầy trách nhiệm này”, trung vệ Đỗ Phi Long trả lời Báo Điện tử VTC News sau buổi tập.

Cầu thủ sinh năm 1995 của câu lạc bộ Đà Nẵng thực hiện quyền và nghĩa vụ tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đỗ Phi Long cư trú tại khu vực này kể từ khi rời câu lạc bộ Thanh Hóa chuyển tới Đà Nẵng cách đây vài tháng. Đội bóng chủ quản đã bàn giao thẻ cử tri và hướng dẫn Đỗ Phi Long tham gia bỏ phiếu ngày mai.

Đỗ Phi Long có tên cũ là Gustavo Santos, gốc Brazil. Ngày 11/12, cầu thủ này nhận quyết định do Chủ tịch nước Lương Cường ký về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Đỗ Phi Long (trái) trở thành công dân Việt Nam.

Quá trình nhập tịch của Phi Long diễn ra thuận lợi và nhanh hơn dự kiến, chỉ kéo dài khoảng 5 tháng. Trung vệ 31 tuổi nhận được sự quan tâm hỗ trợ lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo đội bóng chủ quản SHB Đà Nẵng cũng như có thư giới thiệu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Cầu thủ sinh năm 1995 hào hứng: “Tôi đã đọc rất kỹ thông tin để tìm hiểu về các đại biểu ứng cử. Tôi hỏi bạn bè người Việt Nam, mọi người ở đội bóng, hàng xóm láng giềng và tìm hiểu thông tin trên mạng nữa. Tôi ở Việt Nam 8 năm rồi, cũng không quá lạ lẫm nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp bỏ phiếu. Vì thế, ngày bầu cử này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cá nhân tôi".

Sự háo hức đến ngày bầu cử giúp Đỗ Phi Long tạm quên đi nỗi tiếc nuối trong những ngày gần đây. Dù đã là công dân Việt Nam, trung vệ của CLB Đà Nẵng vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều này liên quan đến quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Anh phải chờ đến năm 2027.

“Lúc này tôi chưa thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng tôi vẫn đang rất tích cực tập luyện. Luật sư của tôi đang nỗ lực làm việc để tìm ra phương án tốt nhất. Tôi hy vọng sẽ được cống hiến cho đất nước Việt Nam sớm nhất. Bây giờ, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì có thể trên các phương diện khác, trước mắt sẽ là đi bỏ phiếu ngày mai”, Phi Long chia sẻ.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Đỗ Hoàng Hên sẽ bỏ phiếu ở đơn vị bầu cử số 3, thành phố Hà Nội. Cầu thủ gốc Brazil (tên cũ là Hendrio Araujo) cùng câu lạc bộ vừa trải qua 2 trận thắng liên tiếp. Cá nhân Hoàng Hên cũng mới nhận quyết định triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên, sau đó là tấm thẻ cử tri.

