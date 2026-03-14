Người dân đi bầu cử cần mang theo giấy tờ gì?

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Vậy khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cần mang theo giấy tờ gì?

Quy trình bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quyền của cử tri.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 83/2025/QH15), cử tri khi thực hiện quyền bầu cử phải trực tiếp bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay (trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định). Khi đi bầu cử, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri.

Như vậy, thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc cử tri phải mang theo khi đi bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền bầu cử.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 21/2025/TT-BNV (hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031), thẻ cử tri được Tổ bầu cử phát đến tận tay cử tri chậm nhất là trước ngày bầu cử 3 ngày.

Tổ bầu cử phối hợp với công an cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cử tri cho cử tri trên địa bàn.

Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử mà Tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú (hoặc tạm trú), hoặc không thể liên lạc được bằng các phương tiện liên lạc khác thì Tổ bầu cử thông báo đến UBND cấp xã xem xét việc xóa tên người đó trong danh sách cử tri.

Quy trình bỏ phiếu

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc bỏ phiếu phải được tiến hành công khai, đúng trình tự và bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu trực tiếp, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Điều 71, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 19 giờ cùng ngày. Trong trường hợp cần thiết, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bỏ phiếu sớm hơn hoặc kéo dài thời gian nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Trong ngày bầu cử, quy trình bỏ phiếu thường diễn ra theo các bước cơ bản sau:

Thứ nhất, khai mạc cuộc bỏ phiếu. Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần Tổ bầu cử, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu và nhắc lại quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Thứ hai, cử tri nhận phiếu bầu. Sau khi xuất trình thẻ cử tri, cử tri được phát phiếu bầu tương ứng với từng cấp bầu cử (đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp). Cử tri vào buồng phiếu để tự mình lựa chọn đại biểu mà mình tín nhiệm.

Thứ ba, thực hiện bỏ phiếu kín. Cử tri gạch tên những người mình không tín nhiệm trong danh sách ứng cử viên, sau đó trực tiếp bỏ phiếu vào hòm phiếu. Nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn của cử tri.

Thứ tư, hỗ trợ cử tri trong trường hợp đặc biệt. Điều 69 của Luật cũng quy định: cử tri già yếu, khuyết tật hoặc không thể tự viết phiếu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; nếu không thể đến phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến nơi cư trú để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Việc tổ chức bỏ phiếu phải bảo đảm trật tự, an toàn, không để xảy ra vận động bầu cử trái phép hoặc tác động đến sự lựa chọn của cử tri.