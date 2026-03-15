Thế hệ trẻ tham gia bầu cử: Khi Gen Z trở thành ứng cử viên mang theo khát vọng mới

Những ứng cử viên trẻ mang theo khát vọng của thế hệ mới

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiều ứng cử viên trẻ đến từ khắp cả nước. Một trong số đó có thể kể đến 3 ứng cử viên sinh năm 2002 như chị Hồ Thị Thúy Trang (dân tộc Tà Ôi, Huế) - là Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng (xã A Lưới 3, TP.Huế); chị Lo Thị Bảo Vy (dân tộc Ơ Đu, Nghệ An) là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A; chị Hà Thị Ly (Thanh Hóa) - là viên chức Nhà hát Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ.

Dù còn rất trẻ, cả ba ứng viên đều mong muốn góp tiếng nói của thế hệ mình vào các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng đời sống người dân ở vùng khó khăn. Không riêng 3 ứng cử viên sinh năm 2002 mà nhiều người trẻ khác được ứng cử/ tự ứng cử đều có điểm chung là sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng thanh niên và đồng bào các dân tộc.

Từ những trải nghiệm gần gũi với thực tế đời sống, các ứng viên trẻ kỳ vọng có thể phản ánh những trăn trở rất đời thường của người dân như cơ hội việc làm, điều kiện học tập hay phát triển văn hóa tại địa phương...

Khi thế hệ Z bước vào nghị trường

Sự xuất hiện của các ứng cử viên Gen Z được thể hiện qua những đóng góp thực tiễn ngay từ trước khi bước vào nghị trường. Chị Hồ Thị Thúy Trang giữ chức vụ Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng, đã hỗ trợ bà con phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và bảo vệ quyền lợi nông dân. Chị Bảo Vy được ghi nhận nhiều thành tựu trong công tác giảng dạy, hỗ trợ giáo dục trẻ em vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng sâu và đô thị.

Dấu ấn đóng góp từ những "Gen Z đời đầu" khi tham gia nghị trường có thể thấy rõ từ những cái tên trúng cử kỳ bầu cử khóa trước. Hai ví dụ điển hình là chị Quàng Thị Nguyệt (sinh năm 1997, dân tộc Khơ Mú, Điện Biên) và Nàng Xô Vi (sinh năm 1996, dân tộc Brâu, Kon Tum). Cả hai trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) ở độ tuổi rất trẻ.

Chị Quàng Thị Nguyệt là đại biểu trẻ nhất khóa (24 tuổi khi trúng cử), tích cực đóng góp ý kiến về bình đẳng giới, quyền và lợi ích của người phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và trong gia đình. Chị Nàng Xô Vi là nữ đại biểu quốc hội đầu tiên của dân tộc Brâu, mang tiếng nói của người đồng bào ra nghị trường, kêu gọi các chính sách hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ về việc làm với mục tiêu là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống và thu nhập bình quân so với cả nước.

Những đại diện trẻ không chỉ đại diện cho tiếng nói của thế hệ mới mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ kế cận, khẳng định rằng thanh niên có thể chủ động tham gia xây dựng chính sách chứ không chỉ thụ hưởng. Thế hệ Z từ quan sát đã dần tiến sâu hơn vào công cuộc xây dựng quê hương, Tổ quốc.

Người trẻ lần đầu đi bầu cử

Song song với sự xuất hiện của các ứng cử viên trẻ, kỳ bầu cử năm nay còn ghi nhận hàng triệu cử tri Gen Z đi bầu cử. Đối với nhiều bạn trẻ, đây có thể là trải nghiệm hoàn toàn mới. Theo quy định của Quốc hội Việt Nam, mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri cần mang theo giấy tờ tùy thân theo hướng dẫn của địa phương, nhận phiếu bầu và lựa chọn ứng cử viên mà mình tin tưởng nhất.

Khu vực bỏ phiếu số 4, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Ảnh: Chu Linh

Điều quan trọng nhất không nằm ở thủ tục mà ở ý nghĩa của lá phiếu. Mỗi lá phiếu là sự thể hiện quyền làm chủ của người dân, là cách công dân tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Đối với người trẻ, việc tham gia bầu cử còn là bước đầu tiên trong hành trình tham gia đời sống công dân, thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề của xã hội và sẵn sàng đóng góp tiếng nói của mình vào quá trình phát triển đất nước.

Đoàn viên, thanh niên đạp xe diễu hành tuyên truyền ngày bầu cử trên các tuyến đường của phường Phú Lợi (TP.HCM). - Nguồn: Báo Tiền Phong

Nhiều bạn Gen Z không chỉ dừng ở vai trò cử tri mà còn chủ động tham gia hỗ trợ công tác bầu cử với tư cách tình nguyện viên. Tại nhiều tỉnh thành, đoàn viên thanh niên đã được huy động để hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu. Không chỉ giúp ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ, hành động thiết thực này còn giúp chính các bạn trẻ rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng tổ chức và lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng.