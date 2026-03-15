Xung đột tiếp tục leo thang; Nhiều nước Vùng Vịnh bị tấn công

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 14/3, Iran tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Tương tự như các đợt tấn công thời gian qua, hầu hết các cuộc tập kích của Iran hôm qua chỉ sử dụng 1 tên lửa duy nhất. Hệ thống phòng không Israel đã triển khai đánh chặn và vô hiệu hóa phần lớn tên lửa của Iran. Về thiệt hại, khu vực Eilat, phía Nam Israel, ghi nhận 3 trường hợp bị thương và 3 địa điểm bị ảnh hưởng. IDF nghi ngờ quả tên lửa Iran phóng vào Eilat, là loại mang đạn chùm.

Lực lượng Mỹ không kích mục tiêu trên đảo Kharg trong video công bố hôm 13/3. Ảnh chụp màn hình: Truth Social/Donald J. Trump

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran ngày 14/3, cả truyền thông và quân đội Israel đều không đề cập. Tuy nhiên, trong một thông báo chiều qua, IDF cho biết trong 24h trước đó, không quân Israel đã tập kích hơn 200 mục tiêu ở khu vực phía Tây và miền Trung Iran. Trong số các cơ sở bị đánh phá có hàng chục bệ phóng tên lửa đạn đạo, một số hệ thống phòng không, các trận địa tên lửa và kho chứa vũ khí. IDF khẳng định không quân Israel đang tập trung tìm diệt các bệ phóng tên lửa của Iran, nhằm triệt tiêu năng lực khai hỏa của Tehran.

Về phía Iran, giới chức nước này cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel nhắm vào một nhà máy sản xuất lò sưởi và tủ lạnh ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Toàn bộ thương vong là công nhân nhà máy. Trước đó, Iran cũng xác nhận đảo Kharg của nước này trên Vịnh Ba Tư, đã bị tập kích trong đêm 13/3. Hãng thông tấn Fars cho biết mục tiêu bị đánh phá không phải là hạ tầng dầu mỏ và toàn bộ các cơ sở dầu mỏ trên đảo không bị thiệt hại.

Ngay sau thông báo của Fars, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định toàn bộ các lợi ích của Mỹ tại Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), bao gồm các cảng và cơ sở quân sự, đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Iran.

Theo các nguồn tin khu vực, không lâu sau tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảng dầu mỏ Fujairah của UAE gần eo Hormuz, đã bị tập kích bằng máy bay không người lái và xảy ra cháy lớn. Cuộc tấn công không gây thương vong, nhưng khiến hoạt động bơm dầu từ cảng Fujairah lên các tàu bị gián đoạn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE thông báo hệ thống phòng không nước này ngày hôm qua đã bắn hạ 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, UAE đã bị tổng cộng 294 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và khoảng 1.600 UAV, tấn công. Thiệt hại về người gồm có 6 người chết và 141 người bị thương.

Ngoài UAE, một số quốc gia Vùng Vịnh khác cũng ghi nhận xảy ra tấn công vũ trang trong ngày 14/3. Tại Kuwait, Bộ Quốc phòng nước này thông báo có 3 quân nhân bị thương trong vụ 2 máy bay không người lái tấn công vào căn cứ không quân Ahmed Al-Jaber hồi sáng qua. Đến tối qua, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait thông báo sân bay quốc tế Kuwait và hệ thống radar của sân bay này, đã bị tập kích bởi một số máy bay không người lái.

Tại Iraq, nguồn tin an ninh xác nhận một quả tên lửa đã đánh trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad hồi sáng sớm hôm qua và gây ra một vụ cháy. Ngay sau vụ việc, Đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này lập tức rời khỏi Iraq. Cùng ngày, giới chức tỉnh Irbil, miền Bắc Iraq, thông báo nhà máy lọc dầu Lanaz ở đây, đã bị một máy bay không người lái tấn công và gây cháy, làm gián đoạn hoạt động tại cơ sở này.

Tại Bahrain, Bộ Quốc phòng nước này cáo buộc Iran đã phóng 3 tên lửa và 10 UAV tấn công Bahrain trong ngày 14/3. Tính từ đầu xung đột, quốc gia Vùng Vịnh này đã bị tổng cộng 124 tên lửa và 203 UAV của Iran, tập kích.

Giới phân tích lo ngại chiến sự tại Trung Đông đang có chiều hướng leo thang với ngày càng nhiều mục tiêu dân sự bị nhắm đến. Nếu không sớm đạt được giải pháp hạ nhiệt giao tranh, xung đột có nguy cơ lan rộng và dễ leo thang vượt tầm kiểm soát trong giai đoạn tới.